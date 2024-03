Joan Mir: "Hay que mejorar nuestra clasificación para evitar incidentes"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) dejó una valoración positiva este domingo después del Gran Premio de Portugal, donde volvió a remontar como hizo el sábado en el Sprint, para terminar duodécimo, aunque confesó que tendrán que mejorar en la posición en parrilla para "evitar incidentes".

"Estoy contento con nuestra actuación de hoy, aunque si nos fijamos en los resultados finales no lo parezca. En la primera vuelta hemos tenido un fuerte toque con Morbidelli - la parte derecha de mi mono ha quedado casi completamente negra -, me he ido largo y la moto ha sufrido muchos daños", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir se mostró contento con su remontada en carrera, nueve posiciones para terminar duodécimo, igual que dejó otra remontada en el Sprint. "Ha sido bastante difícil de gestionar con todos los daños, pero incluso así hemos podido igualar el ritmo de los pilotos que luchaban por el Top 10" , afirmó.

"El punto clave en el que tenemos que trabajar es en mejorar nuestra clasificación para evitar este tipo de incidentes. Todos en el equipo y en HRC han hecho un gran trabajo para mejorar desde donde estábamos el viernes, así que quiero darles las gracias", terminó.