Joan Mir: "La situación es muy difícil, la moto no responde"

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) confesó que la "situación es muy difícil", como pudieron comprobar en un Gran Premio de Las Américas que no terminó por una caída, después de ver que la "moto no responde" cuando se acerca a los rivales.

"He hecho una mala salida. He empezado a rodar en un ritmo bueno, pero estábamos teniendo varios problemas. Cuando he empezado a estar en el sitio y he alcanzado el grupo de delante, me he caído", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir se fue al suelo en la novena vuelta de Austin y explicó las dudas sobre la proyección de su moto después de tres carreras. "Es una pena porque la intensidad está ahí, pero no estamos yendo por el buen camino. Tenemos un test en Barcelona que será muy importante para nosotros. Después tendremos otro en Jerez, donde entenderemos si hemos dado un paso adelante o no", dijo.

"La situación es muy difícil. Si quieres hacer algo más, no puedes. Lo que ha pasado en la carrera ha sido esto: ves que te acercas a los rivales, pero la moto no responde. Tenemos que ser fuertes y trabajar duro para salir de esta situación", terminó.