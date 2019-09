Joan Mir tampoco correrá en Silverstone

Publicado 20/08/2019 13:08:36 CET

El equipo Suzuki confirmó este martes que el piloto español Joan Mir tampoco participará este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de Motociclismo, al no "poder recuperarse al cien por cien de la contusión pulmonar" sufrida en la caída en el test de Brno, y por sentirse con "debilidad general debido a la falta de entrenamiento" desde el percance.

Según informó la marca japonesa, la decisión fue tomada de forma conjunta entre el balear, el equipo de MotoGP y los médicos del equipo de Medicina Interna del Hospital Universitari Dexeus - Grupo Quirón de Barcelona, y después de que el campeón del mundo de Moto3 en 2017 pasase por "una nueva serie de controles para determinar el estado del pulmón afectado".

"Aunque las pruebas fueron positivas y el estado general de salud de Mir es bastante bueno, los médicos, como precaución, han aconsejado que no se apresure a volver, sino que empiece a entrenar con normalidad para mejorar su condición física y así poder asistir al próximo Gran Premio en mejores condiciones", añadieron desde la marca de Hamamatsu.

El Doctor Ángel Charte advirtió que el piloto "ahora debe recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer su estado general después de varias semanas de inactividad". "Para ello puede empezar a caminar, a correr, a hacer algunos ejercicios en la montaña y a montar en moto con moderación", apuntó.

Para Davide Brivio, 'Team Manager' de Suzuki, "es una pena" que el español no pueda correr en Silverstone, donse será sustituido por el francés Sylvain Guintoli, probador del equipo. "Creemos que es muy importante que se recupere completamente y vuelva a estar al cien por cien de forma", comentó.

El italiano apuntó que Mir "volverá a subirse a la moto la semana que viene" para el test que se celebrará en el circuito Marco Simoncelli. "Será una gran oportunidad para que compruebe su estado físico y vuelva a subirse a la moto de forma tranquila para recuperar el 'feeling' de MotoGP. Este test también será una oportunidad de oro para prepararse para el próximo Gran Premio de San Marino y, con suerte, para ese fin de semana de le tendremos al cien por cien y listo para retomar su temporada", subrayó.

"Al final no puedo estar en Silverstone para la próxima carrera y es una verdadera lástima, pero así son las cosas, y la primera prioridad tiene que ser mi salud", reconoció Joan Mir, que ha empezado "a caminar".

El novato de la categoría 'reina' empezará "a entrenar un poco más para poder llegar a la próxima carrera en mejor forma física y no tener que correr demasiados riesgos". "Quiero agradecer a las personas que me acompañan y cuidan, a Suzuki por su preocupación y a los miles de aficionados que me han animado durante todos estos días y que me han demostrado un enorme cariño". sentenció.