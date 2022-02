Jorge Lorenzo ficha como comentarista de DAZN: "Lo que más echo de menos es ganar"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expiloto de motociclismo Jorge Loreno, cinco veces campeón del mundo en 250 cc y MotoGP, afirmó que lo que más echa de menos "es ganar" ante el inicio del Mundial de 2022 en el circuito catarí de Losail, donde debutará como comentarista de la plataforma de contenido deportivo en directo y bajo demanda DAZN.

"Vengo con humildad, puedo aportar mucha frescura técnica y conozco las motos a la perfección", señaló Jorge Lorenzo, que se une a los también expilotos Álex Crivillé y Carlos Checa como comentaristas del Mundial de motociclismo para DAZN.

"Tengo muchas ganas de comentar. Es algo que tenía que suceder. He estado 18 años de profesional. Después de dejar las motos, decidí tener una vida más tranquila. Me lo he pasado y me lo pasaré muy bien. Es como tirarte a la piscina. Cuando estás seco y te tiras a la piscina, siempre pasas frío, pero la segunda que te tiras, ya estás un poco más suelto. Yo creo que es un poco lo mismo, pero sí que es verdad que vengo con humildad de saber que es algo nuevo para mí, que tengo mucho que aprender, pero sabiendo que tengo mucha experiencia en lo que voy a hablar y que puedo aportar mucho al público", explicó Lorenzo en una entrevista para la plataforma.

Lorenzo se suma a Álex Crivillé y Carlos Checa, siete títulos mundiales entre los tres, para profundizar más en el análisis de las carreras del Mundial, tal y como recalcó el mallorquín. "Yo creo que puedo aportar mucha frescura técnica. En realidad, en los últimos cuatro o cinco años, he estado en las tres grandes marcas. Conozco las motos a la perfección", dijo.

Además, Lorenzo destacó cuál puede ser su valor añadido en esta nueva etapa como comentarista. "Conozco a las personas que trabajan ahí, sobre todo a los ingenieros, que es muy importante para aportar cuestiones técnicas. Y luego, sé exactamente lo que puede ir bien en cualquier circunstancia. Después de 18 años de profesional, empecé con 15 y me retiré con 32, conozco las cosas dulces, las agridulces y las agrias de cada momento. Y, bueno, he sido campeón de MotoGP y eso es lo que me diferencia de los comentaristas que tenía DAZN hasta ahora", indicó.

Lorenzo se retiró oficialmente en 2019 después de 18 temporadas en activo y acerca de lo que más añora del motociclismo, el balear no dudó: "Lo que más echo de menos es ganar, pero como no sabía hacer las cosas a medias, siempre quería hacer todo perfecto, vivía por y para las motos. Siempre quería mejorar y pensaba '¿cómo puedo hacer esto mejor?'. Todo el día estaba pensando. Entonces, eso, al final, prácticamente no era vida. Y cada vez era peor y cada vez era más perfeccionista, y tenía menos tiempo de ocio".

"NO HAY UN FAVORITO CLARO EN MOTOGP"

Lorenzo admitió que Moto3 es una categoría de la que todavía no tiene muchas referencias. "Moto3 es de la que más fuera estoy, no le he prestado mucha atención estos años y tendré que estudiar", confesó el balear.

Para Moto2, sí tiene un candidato a alzarse con el título. "En Moto2, lo que está haciendo Pedro (Acosta) es alucinante. Si logra ganar este año ya como rookie será el primero de la historia en hacer ese doblete de rookies en las dos categorías. Yo creo que lo puede hacer perfectamente", subrayó.

En MotoGP, Lorenzo aseguró que es un campeonato muy abierto. "Desde que Marc se lesionó, no hay un claro favorito. Cualquiera de los top 5 o top 7 pueden ganar el campeonato perfectamente, sin sorprender a nadie. Pero bueno, muy contentos todos de que Marc esté ahí otra vez, parece ser que en plena forma física. Quartararo tiene que ser el favorito por la proximidad de ser campeón. Y luego yo creo que Ducati, tarde o temprano, ganará. Yo creo que este año les puede tocar a ellos", declaró.

Una de las pruebas en la que estará presente Lorenzo con DAZN es el GP de Finlandia, un trazado desconocido para todos, puesto que será la primera vez que se corra en dicho país en el campeonato desde 1981. "Tengo muchas ganas de ver el circuito y el país. Me hace ilusión conocerlo. He jugado en la Play Station con él, es muy largo, muchas chicanes, muchas subidas y bajadas, debe ser muy especial", indicó.

La trayectoria en la élite de Jorge Lorenzo permitirá a los usuarios de DAZN ponerse en la piel del piloto, conocer sus emociones o sensaciones antes, durante y después de las carreras y vivir de primera mano la experiencia de MotoGP.

Ante esta temporada que comienza el primer fin de semana de marzo en el trazado catarí de Losail, la plataforma seguirá con el formato 'La Caja de DAZN' y habrá nuevos contenidos. Además, desvelará los entresijos del 'paddock' de MotoGP, accediendo a lugares desconocidos y mostrando a los aficionados al motociclismo cosas que no se han visto hasta ahora.

Para arrancar el Mundial, DAZN emitirá el jueves un programa especial en directo (11:45 horas, horario peninsular español) con la presentación de los pilotos y las motos de todas las categorías. Este contenido ya contará con la presencia de Jorge Lorenzo, que también comentará las sesiones de viernes, sábado y domingo y participará en todos los programas pre y post carrera.