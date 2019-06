Jorge Lorenzo: "Ni Honda ni yo vamos a rendirnos intentando progresar"

Publicado 02/06/2019 22:14:23 CET

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo afirmó que ni Honda ni él se van "a rendir intentando progresar" en su irregular temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP, en cuyo Gran Premio de Italia finalizó en la decimotercera plaza.

"No he terminado mejor o peor de lo esperado, pero ni Honda ni yo vamos a rendirnos intentando progresar y encontrar una solución juntos. Ahora viajaré a Japón para trabajar con HRC en algunas mejoras que me permitan volver más fuerte", dijo Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Hoy ha ido más o menos como esperábamos. No tenía ritmo y no me encontraba tan cómodo en la moto como para ser más competitivo. Hemos hecho un cambio en el 'warm up' y ha mejorado en algunas áreas", concluyó el piloto mallorquín.