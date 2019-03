Jorge Martín apadrina la tercera edición de la Hawkers Cup

Publicado 20/03/2019 20:30:52 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (KTM), vigente campeón del mundo de Moto3, ha apadrinado este miércoles en el Circuito del Jarama (Madrid) la tercera edición de la Hawkers Riders Cup, campeonato de jóvenes de entre 9 y 14 años y que está impulsado por la empresa española de gafas de sol y óptica Hawkers.

Martín, embajador de la marca y de este torneo monomarca, asistió junto a Javier Casares, director deportivo del Campeonato Interautonómico de Velocidad (CIV); José Manuel Naranjo, director técnico de la fábrica Corse; Javier Aznar, CEO de Corse; Ángel Buitrago, presidente de la Comisión de Velocidad de la Federación Española de Motociclismo, y Jorge Avilés, mánager del departamento de motor de Hawkers.

"Lo primero que tienen que hacer es divertirse, luego perseverar. Como dice mi abuela, 'no te olvides de tener los pies en el suelo'. Es bonito ver cómo hay un trampolín para subir. Esto no es un camino fácil, yo he pasado por muchos malos momentos pero hay que saber ver la parte positiva, disfrutar y seguir adelante. Esta es una copa fundamental para que los niños aprendan", afirmó Jorge Martín.

"Sin sacrificio, trabajo y humildad, no logras nada. No es fácil llegar. Hay que saber que no somos nada, solo chicos que montamos en moto", dijo sobre una Hawkers Cup cuya primera cita tendrá lugar del 5 al 7 de abril en el Circuito de Albacete. En esta tercera edición habrá siete paradas, trampolines hacia campeonatos como el FIM CEV o el ESBK (nuevo Campeonato de España de Superbike que sustituye al CEV).