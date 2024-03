Jorge Martín: "Estoy en buena condición y estamos encontrando el camino"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) reconoció este jueves estar "en una buena condición" para el Gran Premio de Portugal, segunda prueba del Mundial, para el que está "encontrando el camino", aunque espera sentirse "mejor con la moto nueva", al mismo tiempo que defendió tener "muchísimo tiempo para demostrar" su "valía" de cara al 2025.

"Ya veremos, es difícil, pero es un circuito que me gusta. El año pasado me mostré fuerte, tuve algunos problemas durante la carrera, pero teníamos buen ritmo para luchar. Creo que estoy en una buena condición, a ver si somos capaces de sentirnos mejor con la moto nueva, y yo creo que estamos encontrando el camino", dijo el madrileño en la rueda de prensa previa al GP luso.

El subcampeón del mundo en 2023 analizó el trazado de Portimao, el circuito "más desafiante de la temporada", por lo que será "el piloto quien marque la diferencia". "Tienes tantas subidas, bajadas, que gestionar muy bien el gas, el freno trasero, la transferencia del peso corporal. La moto no es tan importante, sin duda es importante, pero creo que es donde quizás importe menos", explicó.

Y es que al de San Sebastián de los Reyes le costó "bastante" decidirse entre la moto de 2023 y 2024, porque "a nivel de velocidad son bastante similares". "Pensé que escogiendo lo mismo que 'Pecco' (Bagnaia) --la de 2024-- también tendría las mismas oportunidades, como mínimo. Sin duda, la Ducati ha mejorado, es un poco más estable, pero es verdaderamente difícil traducirlo en décimas. Veremos diferencia más adelante en la temporada", dijo.

Además, 'Martinator' dio la "enhorabuena" al también español Fermín Aldeguer, piloto Ducati desde 2025 en MotoGP. "Es un gran amigo mío y creo que es una situación similar a la mía, se lo merece", reconoció, antes de poner en valor el "talento" de la cantera española. "Las buenas condiciones meteorológicas hacen quizás que podamos entrenar más, tenemos muy buena escuela, todo el mundo llega a España, así que tenemos más pilotos españoles en los campeonatos", expresó.

No obstante, Martín no quiso mojarse sobre su futuro para 2025, ya que "no es el momento de hablar" de ello. "Tengo muchísimo tiempo para demostrar mi valía este año y yo creo que mi manager es quien se ocupa de trabajar en estos asuntos", manifestó.

Finalmente, el madrileño destacó la evolución de Aprilia, fábrica a la que ve "muy fuerte" esta temporada. "Pudimos verlo en Malasia, en la simulación de la 'sprint', y también en Catar, si hubiésemos tenido tres vueltas más, habría ganado. Están siendo bastante competitivos, yo creo que estas tres marcas --Ducati, KTM y Aprilia-- van a estar por delante del resto", zanjó.