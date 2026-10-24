Jorge Martín se fractura el radio del brazo derecho y no correrá el domingo

Jorge Martín y Marc Márquez en Australia - James Forrester / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati) sufre una fractura del radio derecho y una posible fractura del cúbito en su extremo distal, provocadas por su caída en la vuelta 8 de la carrera al esprint de este sábado en el Gran Premio de Australia, decimoctava cita del calendario del Mundial de motociclismo, y ha sido declarado no apto para la carrera del domingo.

El madrileño, que llegaba líder a Phillip Island, mantuvo una dura lucha con Marc Márquez (Ducati) por el primer puesto durante las siete primeras vueltas de la carrera corta en Phillip Island, y en la octava perdió el control de su moto y acabó en la grava. Los comisarios tuvieron que trasladarlo en camilla a la ambulancia.

Posteriormente, fue llevado al centro médico del circuito, donde se sometió a unas pruebas que confirmaron, según su equipo y los organizadores, que sufre "una fractura del radio y una posible fractura del cúbito en su extremo distal", todo en su brazo derecho. Esto confirma la rotura de uno de los dos huesos del antebrazo, cerca de la muñeca, y deja bajo sospecha una segunda fractura en el otro hueso del antebrazo.

Su caída y la victoria de Márquez han provocado un vuelco en la general provisional del Mundial, que ahora lidera el de Cervera con diez puntos de ventaja sobre el de San Sebastián de los Reyes.