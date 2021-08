Jorge Martín repite pole en Red Bull Ring

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la pole, la segunda consecutiva, para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, tras completar una fantástica última vuelta de récord en la que arrebató la posición de privilegio al francés Fabio Quartararo (Yamaha).

El madrileño, 'poleman' y ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Estiria, volvió a demostrar su dominio en Red Bull Ring para sellar su tercera pole del año, la número 24 de su carrera, y convertirse en el tercer piloto de la historia en pole tras pasar por la Q1. Con ello, encabezará una primera fila en la que le acompañarán Quartararo y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati).

"Estoy flipando. Tengo mucho dolor en la rodilla por la caída. He hecho un buen tiempo, pero tenía problema con los frenos. Ha sido una vueltaza, a pesar de que he cometido un error en la penúltima curva. Me siento muy cómodo y tengo ganas de empezar la carrera. Estoy viviendo un sueño", reconoció a DAZN tras la sesión de calificación.

Todo en un día que empezó con dificultades para el de San Sebastián de los Reyes, que tuvo que pasar por la Q1. Junto al portugués Miguel Oliveira (KTM) logró uno de los últimos billetes para la Q2, mientras Quartararo comenzaba mandando con un 1:22.677 que le puso al frente de la tabla de tiempos.

'El Diablo', único representante del Monster Energy Yamaha MotoGP por la sanción de Maverick Viñales por su conducción en el Gran Premio de Estiria, batía así el récord del circuito establecido el viernes por su compatriota Johann Zarco (Ducati), y parecía que nadie conseguiría superarle. Sin embargo, Martín, como el pasado fin de semana, mostró su destreza en el trazado de Spielberg para auparse a la primera plaza con un espectacular 1:22.643.

Por su parte, Marc Márquez (Repsol Honda) saldrá quinto, Joan Mir (Suzuki) lo hará séptimo, justo por delante de Aleix Espargaró (Aprilia), mientras que Pol Espargaró (Repsol Honda) partirá undécimo. Además, Àlex Rins (Suzuki) comenzará decimotercero, Àlex Márquez (Honda) decimocuarto e Iker Lecuona (KTM), decimosexto.