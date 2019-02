Jorge Prado: "Llego al Mundial en mejor de forma que el año pasado"

Publicado 22/02/2019 16:27:49 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de motocross Jorge Prado, actual campeón del mundo de MX2, advierte que llega en "mejor forma que el año pasado" y que ha dado "un pasito adelante" en lo físico para defender el título en 2019, un año en el que "todos" sus rivales le querrán batir, mientras que lamenta que España no tenga una prueba dentro del campeonato.

"Hemos trabajado muy duro y llego mejor de forma que el año pasado, hemos dado un pasito adelante. Nos hemos centrado en mejorar la preparación física, en estar más fuerte para poder así ganar velocidad y resistencia", señaló Jorge Prado en una entrevista facilitada por su equipo de prensa.

El 3 de marzo comienza en Argentina su primer Mundial como campeón del mundo de Motocross, arrancando una gira con veinte paradas, en las que lucirá la cotizada placa roja. Para completar su preparación, el español ya corrió en el Internazionali Motocross, que ha medido las fuerzas de los favoritos, y donde salieron "muy buenas carreras".

"Gané las tres y pude disfrutar en las superfinales contra las 450 cc, que me obligaron a exprimirme a tope. Se trata solo de pretemporada, pero nos ha servido para ver que la moto va bien y que mi preparación ha sido buena", agregó.

Para el gallego, el Gran Premio de Argentina es "muy bonito, con muchos 'fans', mucho público, un circuito espectacular y un terreno muy especial y diferente al resto de países". "Me gusta como prueba inaugural", expresó sobre el primer Gran Premio de la temporada.

Será el primero también en el que defienda el título. "Cuando llegas como campeón sabes que todos los demás quieren batirte, pero mi mentalidad no cambia para afrontar el campeonato, tengo que intentar ganar, pero sin cometer fallos. De momento estoy tranquilo porque creo que voy bien preparado para ello", manifestó con contundencia.

"Uno mismo comete los errores que te pueden costar un campeonato. Es muy complicado estar siempre en cabeza y concentrado para no cometer errores", comentó el de Lugo que no se "para a pensar" si le colocan el cartel de favorito o no. "No siento la presión. Me centro en mi trabajo y así llegarán los resultados", indicó.

A pesar de ganar el año pasado, Prado volverá a lucir el número 61 en su KTM tras hacer una consulta con sus aficionados en redes sociales. El resultado fue de empate y al final fue el propio piloto el que tomó la decisión como deferencia al campeón de MXGP que es quien en su opinión es el verdadero número uno.

"Creo que va a ser un campeonato duro. Jonass, que era el más peligroso, no está, pero el resto de pilotos del 'Top 5' del año pasado repetimos y seguro que todos han mejorado. También llegan nuevos pilotos que seguro que se meten entre los diez mejores", analizó Prado a sus principales rivales en 2019.

"ES UNA PENA QUE ESPAÑA NO TENGA GRAN PREMIO"

También tendrá nuevo su compañero de equipo, el francés Tom Vialle, que suplirá la marcha de Paul Jonass. "Es un buen piloto y hará buenas carreras, pero es su primer año en el Mundial y tiene que ser una temporada de aprendizaje para él", explicó.

El lucense es muy práctico e intenta no "comerse el

coco" con factores externos, así como con el calendario. "No lo miro casi, es lo que hay y me tengo que adaptar y sacar lo mejor de cada terreno y cada pista. Eso sí, no me gusta nada que España no tenga un Gran Premio teniendo un campeón del mundo, es una pena", matizó.

Por lo menos, el español también correrá en Lommel, su segunda casa, y varias veces en Italia, tierra de su equipo y donde vive en la actualidad. "Echo en falta mi tierra, pero ya me he acostumbrado a vivir donde me requiere mi profesión. En Italia estamos bien, es donde tengo que estar ahora mismo y lo disfruto. Claro que me gustaría estar con mi madre y mi hermana, pero de momento esta es la situación más adecuada", confesó.

Respecto a su futuro, de momento todavía tiene contrato con KTM, aunque se especula con que avance a MXGP, pilotos con lo que "ya" luchó y "superó". "Todavía es pronto para hablar. Yo iba con la 250 y eso significa tener menos potencia y velocidad, pero también es verdad que con una 450 necesitas más fuerza y te cansas más y no creo que esté preparado todavía", afirmó con prudencia.

"Después del resultado del Motocross de las Naciones he

hablado con mucha gente importante de Estados Unidos que me insisten para que vaya allí. No descarto nada, pero intento no pensarlo tampoco, yo estoy ahora centrado en el Mundial de MX2 y ya llegará el momento de plantearlo, negociar y esas cosas. Seguimos paso a paso", concluyó, respecto a las posibilidades de ir a competir a los Estados Unidos.