Lorenzo: "Creo que no podré luchar por algo potente, pero me acostumbraré a la moto"

Publicado 01/11/2018 11:17:06 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que aunque está convencido de que en el Gran Premio de Malasia no podrá luchar "por algo potente", la cita le servirá para acostumbrarse de nuevo "a la moto" después de varias semanas sin correr con regularidad por su lesión de muñeca.

"Quería volver a subirme a la moto. Sin competir pierdes ciertas habilidades, pierdes práctica. No se trata sólo de las lesiones, sino de la condición física; no puedo hacer cardio. A pesar de que esta vez creo que no podré luchar por algo potente, al menos me acostumbraré a la moto. No quiero adelantar ningún tipo de resultado o rendimiento, no estoy perfecto, así que a ver cómo me siento sobre la moto", declaró en la rueda de prensa oficial previa a la cita.

Aún así, el balear afirmó que se siente "mejor que en Motegi". "La operación fue bien, me siento más fuerte, con más energía. Hace unos días me operaron, así que ayer simplemente me quitaron el yeso y no me movieron la muñeca. En estos días, tenemos que intentar recuperar la movilidad, pero va a ser difícil. Esta pista es de frenadas muy fuertes y prefería llegar aquí de esta manera antes que a Phillip Island. Lo intentaré, me siento mejor que en Japón", indicó.

Por último, descartó estar pensando ya en Repsol Honda, su equipo a partir del próximo año. "Lo más importante para mí es llegar al hotel esta noche y mañana salir a pista. Hay que vivir el presente. Estoy pensando en Ducati, cuando acabe la temporada ya pensaré en otro equipo. Trataré, si es posible, de alargar mi rodaje e intentar ser competitivo", concluyó.