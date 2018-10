Lorenzo: "Me faltaba esta 'pole', pero no da ningún punto"

Publicado 16/06/2018 18:29:14 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que, tras firmar su primer triunfo con la 'Desmosedici' en el pasado Gran Premio de Italia de MotoGP, le faltaba lograr una 'pole position' que al fin ha obtenido este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde confía en enlazar dos victorias y seguir llevando la moto al 'top'.

"Estoy muy satisfecho por hacer la 'pole', ha venido todo de golpe. Después de una victoria, la 'pole' es lo más importante... quizá un podio. Me faltaba esta 'pole', pero no te da ningún punto. La carrera es donde hay que dar el do de pecho y sacar el resultado", aseguró a los periodistas tras ser el mejor en la calificación.

De todos modos, Lorenzo admitió tener grandes rivales para la carrera del domingo, sobre todo en su compañero Andrea Dovizioso y en el actual líder, Marc Márquez (Repsol Honda). "En MotoGP se pueden esperar sorpresas, las Yamaha no están lejos y Petrucci está ahí cerca, pero parece ser que los más rápidos en la calificación somos los que tenemos mejor ritmo", señaló.

Lorenzo, que vive su último Mundial con Ducati pues en 2019 dará el paso a HRC con el Repsol Honda, aseguró que en Montmeló se está notando "incluso mejor" que en Mugello. "Hemos encajado todas las piezas del puzzle y cada vez falta menos para encontrarme totalmente natural con esta moto, que todavía es un poco opuesta a mi estilo. Pero cada vez es más dócil", celebró.

"Habrá circuitos más adaptables a la Ducati, otros más a la Honda o a la Yamaha, y llegaremos a circuitos donde nos costará, como Sachsenring o Philipp Island. Veo a la moto mejor que nunca, más completa, y el trabajo hecho en este año y medio ha dado sus frutos y la moto está en el 'top'", afirmó el piloto español.

Después dijo que el trabajo hecho en Ducati, hacia tener una moto que se adapte a su estilo tras tener una Yamaha que le iba al dedo, le irá bien para desarrollar y adaptarse antes a la Honda. "Todo lo que he aprendido para llevar al límite una moto totalmente diferente a la que llevé ocho o nueve años me ha hecho más fuerte y me vendrá bien para el futuro", aseguró.