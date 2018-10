Lorenzo: "No hay marcha atrás y hay que apechugar con las decisiones"

Publicado 18/06/2018 21:57:09 CET

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo ha reiterado este lunes tras un evento en Barcelona que su voluntad era acabar lo que empezó con Ducati, que era buscar un Mundial con la 'Desmosedici', pero ha lamentado que no haya podido ser y que tuviera que "buscarse la vida" marchándose al Repsol Honda y "sin marcha atrás".

"Es la decisión que ellos tomaron y hay que respetarla. Mi prioridad era seguir en Ducati y acabar lo que empecé, pero no pudo ser. He tenido que buscarme la vida. No hay marcha atrás y hay que apechugar con las decisiones que hemos tomado todos", aseguró a los medios tras el acto con la marca de gafas Skull Rider.

Lorenzo ha enlazado dos victorias seguidas en Mugello y en el Circuit de Barcelona-Catalunya, este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya, pero esos dos primeros triunfos con la Ducati llegan tarde, para ambas partes.

No obstante, el mallorquín cree que los 49 puntos que le separan del que será su nuevo compañero en HRC y actual líder Marc Márquez, segundo en Montmeló, no le impiden todavía luchar por ese anhelado Mundial con la fábrica italiana.

"Tenemos dos noticias, la mala es que son muchos puntos, que me gustaría que fueran menos. Pero con lo que ocurrió en Catar y los problemas del principio la buena es que faltan muchas carreras. Me gusta ir carrera a carrera porque te puedes ilusionar, después romper motor y hacer un cero", reconoció.

De todos modos, no quiso hablar demasiado de ese futuro que augura "brillante" en Honda. "Ni puedo ni quiero hablar mucho del futuro. Primero porque me debo a una fábrica que ha invertido mucho en mí, y después porque queda muchísimo", señaló.