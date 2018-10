Lorenzo: "No sabía si el neumático iba a tener suficiente vida para hacer una vuelta rápida"

Publicado 22/09/2018 15:17:04 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) se ha mostrado satisfecho con la pole conseguida para la carrera del Gran Premio de Aragón y ha reconocido que tuvo dudas de si su neumático iba a tener "suficiente vida" para poder hacer una vuelta rápida.

"Ha sido difícil mantener la calma, porque no sabía si iban a tirar, si me iban a estorbar en esa última vuelta. Llevaba tres vueltas consumiendo neumático trasero, así que no sabía si al final iba a tener suficiente vida para hacer una vuelta rápida", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

En este sentido, el balear se congratuló del gran resultado de las Ducati, con el italiano Andrea Dovizioso segundo. "Al final, por pocas milésimas le he quitado la pole a Andrea, que también hizo una gran vuelta. Otro doblete de Ducati en los entrenos, veremos mañana en la carrera", finalizó.