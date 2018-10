Lorenzo: "No ha sido la carrera que nos esperábamos aunque hemos sido competitivos"

Publicado 09/09/2018 19:15:25 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati), tras acabar 17º en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, ha afirmado este domingo que él y su equipo han "sido competitivos" a pesar de que "no" haya sido una jornada propicia para sus intereses, debido a una caída en los compases finales.

"No ha sido la carrera que nos esperábamos aunque hemos sido competitivos y creo que nos hubiéramos podido jugar la victoria. Hoy hacía más calor que los últimos dos días, el 'grip' no era muy bueno y hemos tenido que elegir gomas más duras de lo habitual, sobre todo más duras de lo que a mi me gusta", dijo Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"He sufrido mucho en las frenadas porque no podía parar la moto y sobre todo se me cerraba el tren delantero, era muy delicado. Esto ha sido el principal causante de la caída, he tenido que forzar más de lo habitual porque había perdido demasiado tiempo luchando con Márquez", analizó el piloto mallorquín.

Por último, Lorenzo indicó que había perdido 2 segundos ante el empuje de su compañero Andrea Dovizioso, lo que éste "ha aprovechado para escaparse" hasta obtener el triunfo en Misano. "Ahora toca analizar y entender qué podemos mejorar para tener una moto que me permita ir todavía más rápido y sacar las cosas positivas", concluyó el de Palma.