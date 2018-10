Lorenzo: "Pensando en el equipo, un doblete aquí es fantástico"

Publicado 05/08/2018 15:35:01 CET

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha afirmado este domingo que para su escudería hacer "un doblete es fantástico" en el circuito de Brno, donde él ha sido segundo en la categoría de Moto GP durante el Gran Premio de la República Checa, ganado por su todavía compañero Andrea Dovizioso.

"A Dovizioso le he dicho: 'Gran carrera'. Yo estaría mucho más contento con una victoria que con una segunda posición; pero tal y como empezó el fin de semana y pensando en el equipo, un doblete aquí es fantástico", comentó Lorenzo desde Brno ante los micrófonos de Movistar Plus.

"He disfrutado mucho. Ha sido una carrera espectacular, hemos luchado mucho hasta el final. Esta vez he preferido salir un poquito más lento al inicio, estar en la tercera o cuarta posición y ahorrar un poco en el desgaste de los neumáticos para poder atacar al final", explicó el piloto mallorquín de Ducati.

Además, admitió que su estrategia esta vez le había salido "bien" y que luego su compatriota Marc Márquez le había atacado "hacia el final" de la prueba, cambiando sus planes. "Y eso ha hecho que 'Dovi' se haya escapado un poco y así yo no pudiera atacar al final. Pero bueno, sea como fuere, en Ducati con esta primera y segunda posición estamos muy contentos", dijo Lorenzo.

"Ha sido un fin de semana muy trabajado. Porque casi siempre empezamos con muchas dificultades, pero aquí del viernes al sábado dimos un paso muy grande. El sábado por la mañana mejoramos un segundo prácticamente y nos metimos en el grupo de los 'top 5' de ritmo", aseguró.

"HA SIDO UNA CARRERA DE GESTIONAR"

"Así que ha sido una carrera de gestionar porque, a pesar de que nos ha ayudado que la temperatura era más baja que ayer, los neumáticos estaban un poco al límite; sobre todo en mi caso el delantero en la parte derecha, así que he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje", añadió el de Palma de Mallorca.

"He tenido que reservarme mucho al principio, una estrategia que prácticamente nunca he utilizado en MotoGP, pero ha valido la pena porque al final me encontraba cada vez mejor, mejor y mejor; y los demás sufrían un poco. Ha faltado quizá un par de vueltas o incluso una, para el ataque final a Andrea (Dovizioso)", señaló.

Por último, Lorenzo confesó que sus adelantamientos también habían sido "un poco al límite" sobre Brno. "Pero tenía que intentarlo en las 'chicanes', ya que iba un poco atrás para las frenadas", indicó antes de valorar el siguiente Gran Premio. "Quizá el de Austria sea el circuito por excelencia para nuestra moto. Pero ya sabemos que es un país donde las condiciones climatológicas son un poco cambiantes, podría llover. Así que... veremos. Pero sí que en seco partimos como favoritos, en teoría", concluyó.