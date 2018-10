Lorenzo responde a Dovizioso: "Cuando tienes a Lorenzo cabreado, siempre es peor"

Publicado 02/08/2018 18:06:42 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha respondido este jueves a las declaraciones de su compañero de equipo Andrea Dovizioso, que comentó que el año que viene en Honda al mallorquín "no le bastará con ganar dos carreras", afirmando que "cuando se tiene a Lorenzo cabreado, siempre es peor".

"Sinceramente, estoy un poco harto de esta situación. Cuando yo estaba en dificultades y él conseguía victorias, yo estaba debajo del podio aplaudiéndole. Sorprendieron mucho mis declaraciones porque la gente no entendía por qué las decía y no me faltaba razón. No me preocupa gestionar esta situación dentro del box. Le diría que me deje seguir por mi camino y que se centre en lo suyo, así todo irá mejor. Cuando tienes a Lorenzo cabreado, siempre es peor", señaló a Movistar MotoGP.

Lorenzo se defendió acudiendo a su palmarés. "Intenta minarme e infravalora lo que hago. Él lo sigue haciendo y ahora dice que mi método, según él, no es bueno. Creo que mi método no ha ido del todo mal, he conseguido tres Mundiales de MotoGP, 46 victorias. En mi segundo año en Ducati estoy siendo más rápido que él. Quizá tendría que estudiar un poco su método. En su mejor temporada ha hecho segundo cuando le ha salido todo perfecto, porque, normalmente, está entre el cuarto y el séptimo", indicó.

DOVIZIOSO: "SI LORENZO PIENSA ASÍ ES PROBLEMA SUYO"

Por su parte, el piloto italiano respondió a las declaraciones del mallorquín. "Jorge tiene sus ideas y creo que se basan en cosas particulares. Yo no pienso como él cree, pero no es un problema, cada uno tiene sus propias ideas en base a lo que vive y a lo que ve", indicó a Movistar MotoGP.

"Creo que no tiene del todo claro en su cabeza qué es lo que pasa, pero, del mismo modo que comenzó nuestra relación el año pasado, seguiremos adelante con respeto. No hay ningún problema en concreto, si piensa así es su problema", añadió.