Lorenzo: "Ha sido mi mejor entrenamiento desde la lesión"

Publicado 18/10/2019 12:17:53 CET

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha manifestado este viernes que ha vivido seguramente su mejor entrenamiento desde la lesión que le hizo perderse varias citas, logrando el decimoséptimo mejor crono en la primera toma de contacto con el Gran Premio de Japón.

"Hoy ha sido un día positivo; quizás mi mejor entrenamiento desde que volví de la lesión. Hemos cambiado una cosa de la moto que ya utilizamos al inicio de la temporada y hemos tenido un buen día", celebró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo explicó que mejoraron sus sensaciones y su velocidad. "No ha sido para ganar un segundo, pero me he notado más cómodo y he podido ver avances en la pista", comentó.

"Nuestra posición final no es perfecta, porque no he podido aprovechar al máximo el neumático nuevo como lo hacen otros pilotos, aunque nuestro ritmo está más cerca de los de delante", apuntó optimista.

Lorenzo siguió así con su trabajo de puesta a punto y adaptación a la Honda. Terminó en decimonovena posición el primer entrenamiento libre y en decimoséptima en el segundo, mejorando siete décimas su mejor tiempo.