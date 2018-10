Lorenzo: "Sigo pensando que Marc fue irresponsable"

Publicado 04/10/2018 13:37:17 CET

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha señalado este jueves respecto a su caída en Aragón fruto de un incidente con Marc Márquez (Repsol Honda) en la primera curva que, en frío, sigue pensando que la acción de su próximo compañero fue "irresponsable" y que pudo haber evitado lo sucedido.

"Pasados unos días y en frío sigo pensando lo mismo, que era evitable. Tendría que haber terminado la carrera y estar aquí al cien por cien, y si no es así creo que es por esa frenada. Es irresponsable e imprudente por parte de Marc", aseguró Lorenzo a 'Movistar MotoGP'.

Además, negó que pudiera haber evitado irse al suelo. "¿Si podía haber evitado la caída? Difícil, mucha gente cree que ha sido por abrir gas demasiado y en la telemetría se ve que uso el freno trasero para evitar salirme de la pista", explicó.

"Pagué en Aragón y lo pagaré aquí, y es duro porque no puedo entrenar ni estar al cien por cien en todos los sentidos. Espero que en el futuro se pague lo menos posible, pero es agua pasada y no sirve de nada remover el pasado", sentenció.

Eso sí, agradeció a Marc Márquez, con quien compartirá equipo en el Repsol Honda el año próximo, que le llamara personalmente. "Marc hizo esa llamada preocupándose por mi estado, cosa que le honra, como dije", señaló.

De momento, pese a su luxación en un dedo del pie y tras recibir el 'ok' médico, intentará "sacar el máximo" en el nuevo trazado de Buriram, en Tailandia después de estar "mejor" a nivel físico. "Hay que ser positivos, pero va a ser muy complicado pilotar y estar con buenas sensaciones encima de la moto. Correré el FP1 y sacaré conclusiones para seguir o para posponer mi regreso para Japón", apuntó.

"Me gustaría correr aquí, he hecho lo posible para acelerar esta recuperación al máximo. He estado todo el día con bolsas de hielo todo el día, con máquinas que aceleran estas recuperaciones. Me han traído un botín más grande, me harán algún tipo de venda para evitar más dolor donde me duele", señaló al respecto.