Lowes: "Me siento muy cómodo cada fin de semana"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Moto2 Sam Lowes (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reflexionó sobre lo bien que se encuentra cada fin de semana, en una sensación que "echaba de menos" y que saboreó de nuevo este domingo con el segundo puesto en el Gran Premio de la República Checa.

"Tengo que agradecer al equipo porque la moto ha ido mejorando mucho en cada sesión y me siento muy cómodo cada fin de semana. Es algo que en los últimos años he echado de menos. ¡Gracias y espero que podamos seguir en esta dirección en Austria!", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El británico no pudo con Enea Bastianini pero pudo subirse al podio en Brno. "Me he sentido bien durante todo el fin de semana. A mitad de carrera no lograba seguir a Bastianini, ha pilotado con mucha fluidez y yo he cometido algunos errores. Viene de un gran resultado en Jerez y aquí ha corrido muy bien. Puedo sacar los aspectos positivos. En la carrera perdía demasiado tiempo en el paso por curva y luego me costaba remontar", apuntó.