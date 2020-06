Marc Márquez: "El 2013 fue el año en el que más me divertí"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) cree que el año 2013, el de su debut en la categoría de MotoGP y el de su primer título, fue en el que más se divirtió y también tiene claro que no existe ahora mismo una "motivación extra" para cambiar de equipo y que tampoco "hay un secreto" para explicar su dominio actual.

"El 2013 fue el año que me divertí más en general. Ese año fue la clave el no querer imaginar, el ser realistas día a día y el no tener presión", señaló Márquez en el podcast 'Carreras Cruzadas' de la marca energética Red Bull, que compartió con Carlos Sainz padre.

El de Cervera recordó de ese primer año que posteriormente Dani Pedrosa, entonces su compañero en el Repsol Honda, y Jorge Lorenzo le llegó a decir que cuando llegó a la categoría le veían "como un 'rookie'" y que no podría "ir rápido en todas las carreras". "Luego ya me fueron considerando un rival", apuntó, recalcando que en el Mundial siempre hay "esa tensión" con el resto de pilotos.

Lo que tiene claro es que tras ocho títulos mundiales, seis en MotoGP, su "recuerdo más especial" fue la gala de final de temporada en Valencia de 2014, por compartirla con su hermano Alex, campeón del mundo de la categoría de Moto3.

Además, Márquez quiso ser "muy claro" respecto a si debe buscar un reto cambiando de equipo. "Me quiero sentir a gusto donde esté, y si estoy a gusto y salen las cosas bien, para qué cambiar, yo no necesito una motivación extra", aseveró, al tiempo que reiteró que "nunca" ha vetado a ningún compañero de equipo. "Eso significaría miedo", admitió.

El catalán señaló que siempre ha sido muy competitivo. "Desde que tenía conocimiento cuando perdía lloraba, siempre ha sido así. Ahora con los años ese espíritu competitivo se te queda, pero en los momentos justos porque antes mi vida era una competición. Ahora, sé cuando debo serlo, y con los años aún tengo que aprender y gestionarlo mucho más", confesó.

En este sentido, considera que "no hay secreto" para su actual dominio en MotoGP. "El punto número uno es la diversión, para tener esta entrega te tiene que gusta mucho una cosa. Luego, trabajo y ser realistas en todo momento y sabiendo que eres bueno en las motos, pero una persona normal y que si se acaba moto la vida sigue. Siempre puedes soñar e imaginar cosas, pero hay que vivirlo y trabajarlo todo en su momento", ahondó.

Para Márquez, el ser considerado un referente en el deporte y el mundo del deporte "supone responsabilidad". "Todo el mundo te está mirando y tienes que gestionar la presión y saber que cada error será criticado y analizado como los buenos resultados", indicó. "Cuando pierdo me da ansiedad, no paro de comer y no duermo", remarcó entre risas.

"CUANDO ESTOY PEREZOSO, ALEX ME OBLIGA"

Y para llegar a su nivel, hay sacrificios. "Renuncias a varias cosas y lo sigues haciendo, a casi todo, porque la prioridad cien por cien es tu profesión y hobby, pero no lo veo como una obligación, es algo que sale de dentro. Sé que si un amigo celebra su cumpleaños y yo al siguiente fin de semana tengo carrera, cuando se van de fiesta yo me voy a dormir", se sinceró.

"En este caso el punto más fuerte es mi hermano Alex porque tenemos el doble de obligación. Cuando yo estoy perezoso, él me obliga, y si yo hago 25 flexiones, él 26 y entonces yo 27", añadió el piloto del Repsol Honda, que sigue manteniendo a Valentino Rossi y a Dani Pedrosa como aquellos pilotos en los que se fijaba e intentaba "imitar" y en su caso sitúa a sus padres como "clave" para su éxito.

Por otro lado, el ocho veces campeón del mundo elogia la figura de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. "Lo que ha hecho en MotoGP se ve, cómo ha crecido el campeonato y la vuelta que le ha dado sin perder la esencia y para seguir creciendo. De lo que le he ido conociendo me he dado cuenta de que tiene mentalidad de deportista y es igual de ambicioso. Durante el confinamiento me contaba que tenía plan A, B, C y D para la vuelta a competir", expresó.

"Él fue de los primeros que dijo cuando subí a MotoGP que el resto de pilotos acabarían con mi pilotaje porque estaba ganando. Ahora todo el mondo usa el codo tocando el suelo, el cuerpo hacia delante o el intentar hacer girar muy rápido la moto", opinó el piloto español.

Finalmente, Márquez aseguró que no le molesta ser famoso. "Mi cambio fue en 2013. Aún iba a las fiestas mayores con amigos, pero hubo un cambio y de golpe había gente llamando al timbre de casa y pidiendo fotos por la calle. Aunque no quieras te va cambiando el concepto de vida y buscas sitios más reservados, pero es un problema bienvenido, siempre intentas estar con ese fan esos 30 segundos", remarcó.