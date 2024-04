Marc Márquez: "Bagnaia es muy peleón, se puede comprobar en mi mono"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) valoró de manera positiva su segundo puesto este domingo en el Gran Premio de España y ser cada vez más "competitivo", aunque se quedó con la espinita de perder el mano a mano por la victoria con un Francesco Bagnaia "muy peleón".

"(Pecco) es muy peleón. Cuando le tienes que adelantar, o clavas la frenada perfecta al final o siempre te la devuelve. Lo sabía, pero una vez he notado su rueda he levantado la moto porque me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín", dijo en declaraciones a DAZN.

El de Cervera explicó su gran lucha con el italiano, que dejó la marca de la rueda de su rival en su mono. "No lo he podido adelantar porque se ha defendido bien como puedes comprobar en mi mono. Muy contento de conseguir el primer podio aquí en Jerez", afirmó.

"Si sigues con tu línea estás en el suelo y era lo último que quería porque vi que Martín no había puntuado. Un arranque del Mundial no muy bueno, pero no estamos tan lejos. Contento de cómo ha ido el fin de semana en general. Poco a poco somos más competitivos", añadió el ex de Repsol Honda.

El seis veces campeón subió al podio por primera vez en domingo con la Ducati, pero vio cerca la victoria. "Si no hubiéramos caído ayer, otro gallo cantaría. Jerez es un circuito que no es de los mejores, he hecho buenas carreras pero no es de los mejores para mi estilo de pilotaje", comentó.

"Siempre busco la perfección. Vengo de dos caídas consecutivas e iba rígido. No he salido con la confianza necesaria, quería entender perfectamente dónde estaban los parches, qué grip había en pista. Esa prudencia me ha hecho perder posiciones, pero luego había velocidad para ir recuperando", terminó.