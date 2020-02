Marc Márquez: "La caída nos hace recordar que debemos estar concentrados al 100%"

Publicado 08/02/2020 16:31:04 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que la caída sufrida durante la segunda jornada de test de pretemporada de MotoGP en Sepang (Malasia), en la que fue noveno en la tabla de tiempos, le hace recordar que deben estar "concentrados al 100%", ya que no pueden "cometer fallos" debido a sus problemas en el hombro.

"Hoy estoy muy contento porque he notado que el hombro está mejor que ayer y esto es bueno. Desafortunadamente, he sufrido una caída que parecía fuerte, pero ha sido pilotando lento, así que estoy bien. Pero esto nos hace recordar que debemos estar concentrados al 100%, ya que no podemos cometer fallos debido a mi condición física", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Aun así, el de Cervera explicó que el día "ha acabado antes de la caída". "No ha impedido que parásemos cuando queríamos, y el objetivo de hoy era realizar 45 vueltas. Mañana completaremos más giros para acabar de entender las novedades en los neumáticos junto con los nuevos cambios", concluyó.