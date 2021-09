Marc Márquez: "Cuando busco mi ritmo de carrera llega rápido"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció estar "frustrado" con su caída en los segundos libres este viernes en el Gran Premio de Aragón, pero celebró la primera tanda y el lograr "rápido" el ritmo carrera.

"Teníamos un plan perfecto; un neumático nuevo en la FP1 y luego trabajar para la carrera en la FP2, pero con la caída lo hemos cambiado un poco. Nos ha dado la oportunidad de probar el neumático duro trasero, por lo que no ha afectado mucho nuestro fin de semana de carrera", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera fue el más rápido en la primera sesión y fue el único que no pudo mejorar su tiempo por la tarde, ya que una caída le cambió los planes. "Cuando me he caído he notado la rabia porque me sentía bien pilotando. Sí, estaba detrás de Álex a su rebufo y he frenado un poco más tarde; sabía que era demasiado rápido y he tratado de abrirme, pero he pisado la parte sucia de la pista y me he caído. Por eso estaba frustrado con la caída", dijo.

"Solo he apretado durante un par de vueltas hoy para ahorrar algo de energía, pero hasta ahora, cuando busco mi ritmo de carrera llega rápido", añadió, finalmente con el octavo mejor tiempo del día.