Marc Márquez: "Esperaba mucho más de hoy, no me he sentido muy bien"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que "esperaba mucho más" de este viernes tras finalizar en sexta posición tras las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Estiria, además de calificar como "un poco frustrante" no poder correr con los mejores.

"Sinceramente, esperaba mucho más de hoy, no me he sentido muy bien. Es un poco frustrante, pero estamos haciendo lo que podemos y nuestros tiempos han sido bastante buenos a pesar de que nuestro nivel no ha sido el que queríamos", analizó el de Cervera, que ocupa la décima posición en la general de la categoría reina.

"Veremos qué pasa a lo largo del fin de semana y si mis sensaciones mejoran. La moto está funcionando bien aquí y los tiempos están bastante cerca después de las vacaciones de verano. El clima podría complicar las cosas un poco durante el fin de semana, pero es lo mismo para todos", añadió Marc Márquez.

Por su parte, su compañero de equipo Pol Espargaró -que logró el quinto mejor cronómetro- aseguró que su moto "ha funcionando bien hoy" cuando apretaba. "Ha sido genial volver a pilotar después de las vacaciones de verano, pero seguro que todavía necesitamos algo de tiempo para encontrar más cosas", indicó.

"Este es el tipo de circuito donde la moto funciona bien, donde podemos aprovechar nuestras ventajas. Nuestros registros nos están mal y tenemos margen para trabajar y mejorar, así que somos positivos tanto en mojado como en seco. Veamos qué hace el tiempo durante el resto del fin de semana", sentenció Espargaró.