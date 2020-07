Marc Márquez: "La estrategia es la misma: cometer cero errores"

"¿Pol? Siempre respeto las decisiones de Honda, es un compañero fuerte que viene a por podios y victorias"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Repsol Honda Marc Márquez dijo que, a pesar de la incertidumbre por el calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP, que arranca este fin de semana con el Gran Premio de España en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, su estrategia es "cometer cero errores" y se declaró respetuoso con el fichaje para 2021 de Pol Espargaró.

"Es extraño no saber el número de carreras que tendremos, pero la mentalidad es la misma: tratar de ir al cien por cien y de cometer cero errores. La estrategia es la misma si tienes 10 o 15 carreras: dar el máximo cada fin de semana", manifestó en la rueda de prensa oficial previa al inicio del campeonato.

Ante el debut del Mundial, el vigente campeón del mundo de MotoGP dijo que la "motivación extra está ahí". "Todo el mundo está muy motivado, pero cuando empiezan las carreras todo es más difícil. La primera carrera no será tan distinta respecto a otras, aunque la gran diferencia será cuando sean dos en el mismo circuito y estará todo más apretado", comentó.

Después de la operación de hombro de inicios del año, el mayor de los Márquez admitió que volver a subirse este miércoles a una MotoGP fue "muy importante" por las dudas que acumuló en la pretemporada. "Tenía dudas a nivel técnico y físico, pero ayer todo se disipó. En la pretemporada tuve dificultades y en las últimas horas en Catar dimos pasos, pero no sabíamos si era el circuito o la configuración. Estamos muy bien a nivel técnico y ahora, a probar todo y con muchas ganas de que llegue mañana", señaló.

Sobre el fichaje anunciado de Pol Espargaró para la próxima temporada, Marquéz se mostró respetuoso. "Siempre respeto las decisiones de Honda porque trata de dar la mejor solución para los pilotos. El año que viene tendrá a un nuevo compañero. El momento especial que vivimos en Valencia con Jorge hizo que Honda fichase al mejor piloto en Moto 2. Creo que es buen movimiento porque para él significa estar en el podio", indicó sobre su hermano Álex. En este sentido, argumentó que empezar la próxima campaña en el equipo satélite es una buena opción.

Asimismo, dijo estar "satisfecho" por compartir quipo con Pol Espargaró. "Será interesante ver el nivel de KTM y Honda. Estar en Honda es estar en el podio. Nunca digo que no a un compañero. Cuando estaban hablando con Jorge estaba en una posición en la que no digo a Honda que quiero a otro. Hay una segunda moto a la que cualquier piloto puede acceder. Pol será un compañero fuerte porque viene a Honda, y eso es luchar por podios y victorias", indicó.

Por otro lado, calificó de "fantástico" volver a la vida normal y a competir después del parón provocado por la COVID-19. "Pero lo más importante es ayudar a las millones de personas afectadas. Toda la pequeña ayuda que le hagamos llegar es muy importante, es importante que seamos concientes de que este virus está presente y tenemos que ser pacientes y muy cuidadosos", advirtió.

A la Honda le 'susurra' que vaya "fina" y "suave" porque "va ganando en agresividad cuando va muy rápido". "Las sensaciones de pretemporada no eran las mejores, pero cuando he vuelto me sentía optimista. No seas tímida porque va a haber mucho silencio en las gradas, pero tienes que seguir con el mismo estilo de pilotaje", desveló que le habla a su montura.

La temporada de 2019 fue "increíble", pero el objetivo en esta de 12+1 carreras es "siempre luchar por la victoria y los podios cada domingo". "Tenemos muy buenos rivales que van a ir más rapido esta temporada. La meta es tratar de luchar por el campeonato y, si quieres luchar por él, tienes que estar en el podio", sentenció.