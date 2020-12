Marc Márquez: "Fue un error ir a Jerez, me dijeron que la placa aguantaba"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) admitió que fue "un error" ir al Gran Premio de España, celebrado en el circuito de Jerez, porque le dijeron los médicos que su placa iba a aguantar y ha terminado pasando por el quirófano por tercera ocasión.

El de Cervera reconoció que no debió correr el pasado mes de julio, donde se lesionó el húmero del brazo derecho. "Fue un error (ir a Jerez), los pilotos tenemos la virtud -que es a la vez un defecto- de no ver el riesgo y nos lo tienen que hacer ver. Son cosas que aprendo y que te hacen madurar, pero creo que los médicos -en el peor de los casos- ven que podría llegar a tiempo al arranque de la próxima temporada", dijo Márquez en una entrevista con DAZN.

"Si me dicen que la placa se podía romper no me subo a la moto, fue un error (...) Fui a Jerez con la tranquilidad de que la placa aguantaba, así me lo dijeron. Soy valiente, pero no un inconsciente (...) En todo caso no volveré hasta estar al cien por cien. Volver y no ser el mismo nunca me ha preocupado, por eso quiero volver cuando pueda ir al cien por cien", añadió el corredor catalán.

El seis veces campeón del mundo en MotoGP realizó la entrevista antes de ser operado el pasado jueves, pero dijo que "como todo piloto", cuando sale de una operación, "lo primero que pregunta" es "¿cuándo puedo subir a la moto?", dijo Márquez. "Y es ahí donde el doctor tiene que saber frenarte, tiene que ser realista. La verdad es que se hace raro estar tanto tiempo sin acción, sin adrenalina y sin estar con la familia del paddock".

"No he perdido la moral porque veía a mi hermano esta temporada. ¿La próxima temporada? Espero estar para el arranque de 2021, la posibilidad de una tercera operación sigue existiendo", dijo antes de saber que pasaría por el quirófano. "Si pasase todo esto, los médicos -por 'timmings'- parece que dicen que se llega al inicio de temporada".

"Tengo que estar listo para coger los mismos ritmos, es mi ADN, y la balanza compensa pese a los errores cometidos. Ahora toca esperar porque no hago nada, es difícil no coger una moto durante tanto tiempo. Peso 61 kilos, lo he perdido todo muscularmente, pero queda mucho para que comience la nueva temporada", agregó Márquez.

Por otro lado, el ilerdense reconoció el "grandísimo trabajo" de Dorna para "reanudar el campeonato y empezarlo en el caso de MotoGP" y desveló que "no entendió nada" sobre el Mundial de este año. "En un mismo circuito de una semana a otra cambiaban las clasificaciones completamente y por eso tengo ganas de volver porque hasta que no estás allí, muchas veces, no lo entiendes bien", confesó.

"Joan Mir es merecido campeón, ha sido el más regular, pero sin hacer nada del otro mundo se ha acabado llevando el campeonato. Es su segundo año en MotoGP y tiene mucho valor ser campeón. Sin hacer tanto ruido se ha acabado llevando este Mundial. Está claro que el año que viene él es el vigente campeón y tiene que defender corona. Si eres el campeón estás capacitado para defenderlo", apuntilló.

"Independientemente de quién haya en pista o no, tú tienes que pelear por el título obligatoriamente. El año que viene las motos son las mismas y dependerá del piloto. Tiene talento y lo ha demostrado. Intentaré sacarle ese título a ver si podemos", finalizó entre risas.