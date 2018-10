Marc Márquez: "Iría bien ganar a Lorenzo porque con 'carrerilla' es muy peligroso"

Publicado 17/06/2018 17:49:36 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este domingo tras firmar la segunda posición en el Gran Premio de Catalunya, por detrás del que será su compañero el año que viene y actualmente piloto de Ducati Jorge Lorenzo, que tiene que ganarle ya para evitar que el mallorquín coja "'carrerilla'" y le recorta los 49 puntos de ventaja que todavía tiene sobre él.

"Mi estrategia era clara, intentaba estar muy concentrado en la salida para coger la cabeza. Era difícil calentar el neumático en las primeras vueltas, esperaba que me adelantara Jorge y traté de seguirle, tirando fuerte. Iría bien ganar a Jorge una carrera ya porque cuando coge 'carrerilla' es muy peligroso", señaló a los medios tras la carrera.

Márquez reconoció además que, una vez vio que no podía ganar a Lorenzo, cambió el plan para asegurar el segundo puesto. "Firmaba el segundo pero tenía la esperanza de ganar, era la mentalidad. Pero el '0' de Mugello y el ver muchas caídas te hace correr más con la cabeza que con el corazón. He intentado apretar hasta un punto, he visto que no y he dicho 'venga va, 20 puntos'", señaló.

"En un momento perdí un poco el tren delantero, en la misma vuelta que Dovizioso se cayó y veía banderas amarillas, e intenté acabar la carrera, manejar la distancia con Valentino. Lo más importante es que cuando noto que algo va mal, podemos hacer podio, como en la segunda parte del pasado Mundial", aseveró al respecto.

El de Cervera reconoció que ir segundo, lejos del primero y lejos del tercero, es algo que no le gusta, pero que puede brindarlo al final del Mundial el título que está defendiendo. "Son carreras que no me gustan pero que hacen campeonatos. El objetivo era engancharme a Jorge y dejar a los otros atrás, objetivo cumplido y luego a gestionar las diferencias", reiteró.

"Con 49 puntos con todos los que quedan, puede cambiar la tortilla. Es una montaña rusa el Mundial, pero de momento uno de los rivales es Valentino, que va segundo. Y si cambia, será quien sea el segundo. Lo importante es que vamos delante", aseguró sobre esa lucha con Lorenzo y resto de rivales.