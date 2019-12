Marc Márquez: "Lo que más valoro de Àlex es evadirse de presiones externas como la de ser 'el hermano de'"

Publicado 18/12/2019 14:06:35 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) cree que su hermano Àlex ha sido "valiente" de aceptar ser su compañero de equipo en la categoría 'reina', y advierte que el campeón del mundo de Moto2 tiene entre sus mejores virtudes el "evadirse" de todo lo que supone cualquier comparación con él.

"De todas las cosas que me ha enseñado Àlex, la que más valoro es cómo se evade de las presiones externas, como por ejemplo llevar la etiqueta de ser el 'hermano de'. Creo que a él esto no le afecta", se sincera Márquez en el número de enero de la revista 'GQ España' que sale a la venta este viernes y en el que comparte entrevista con su hermano.

Además, el ocho veces campeón del mundo subraya de su hermano pequeño "el no rendirse nunca". "Cuando tiene un objetivo, lo da todo y no para hasta conseguirlo. Justamente este año lo ha demostrado con el Mundial de Moto2, lo tenía entre ceja y ceja, ha trabajado como nunca, no se ha rendido en ningún momento, lo ha dado todo, y al final lo ha conseguido", recalca.

"Para mí el sueño era verle pilotar en la categoría de MotoGP. Ahora estoy muy contento de que pueda aprovechar esta oportunidad en HRC, además él ha sido valiente y tiene mérito aceptar un reto así, otros pilotos no han aceptado este reto", añade Marc Márquez.

El de Cervera no duda que "seguramente la presión será enorme" para Àlex, pero espera que "la gestione bien". "Él ha aceptado el reto y eso es porque se siente preparado. Además, tiene que ser consciente en todo momento de que ésta será su primera temporada en MotoGP", recuerda.

Sobre el día en el que su hermano se coronó campeón del mundo de Moto2, el catalán admite que fue "uno de los días más felices" de su vida pese a que ya compartieron título en 2014, cuando el menor de la saga se coronó en Moto3. "Pero poder volver a repetirlo este año ha sido fantástico, es algo que difícilmente sucede y conseguirlo me ha hecho muy feliz", confiesa.

"El día que Àlex fue campeón lo celebré más que cuando lo fui yo. Sabía todo lo que él había trabajado, todo el esfuerzo que había hecho y realmente no podía parar de celebrarlo. Recuerdo que cuando terminó la carrera fui a la pista a celebrarlo con él, después fui corriendo al 'parc fermé' con todo su equipo, y eso que al cabo de 40 minutos tenía mi carrera , pero en aquel momento sólo pensaba en celebrarlo con mi hermano y su equipo porque era algo histórico", remarca el ilerdense.