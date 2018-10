Marc Márquez: "Se me ha metido algo en el ojo y he perdido la concentración"

Publicado 08/09/2018 18:43:38 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no pudo rodar en plenitud de condiciones en la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino, donde logró el quinto mejor tiempo, por culpa de una piedrecita que se le metió en el ojo y le hizo perder la concentración.

"En mi segunda vuelta lanzada de la sesión cronometrada, estaba tirando muy fuerte pero he perdido el tren delantero y me he caído. Me he enfadado conmigo mismo, ya que sabía que podíamos mejorar mucho, tenía margen. He vuelto tan rápido al box que justo cuando me he subido a la moto, me he dado cuenta de que tenía algo en el ojo, lo que me ha hecho perder un poco la concentración", indicó.

El catalán, que paró el reloj en 1:32.016, estuvo lejos del 'poleman' Jorge Lorenzo y reconoció sus errores. "He cometido algunos errores y no era preciso, por lo que no he podido hacer una vuelta perfecta, a pesar de la adrenalina que sentía. No obstante, ahora solo debemos esperar a la carrera, ya que tenemos un buen ritmo", espetó.

"Me siento a gusto con la moto que he utilizado en el FP4 con los neumáticos usados. Al margen de la caída, estaba yendo todo bien. Por supuesto, estar en la segunda fila de la parrilla significa que tienes que prestar más atención en la primera vuelta, pero intentaremos luchar por el podio", aseguró Márquez.