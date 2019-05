Marc Márquez: "Me siento con confianza para hacer una buena carrera"

Publicado 28/05/2019 12:43:48 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que está con "confianza" de cara a poder hacer una buena carrera en Mugello, en el Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana, después de sus victorias en Le Mans y en Jerez que le situaron al frente del Campeonato con 8 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati).

"Si seguimos trabajando desde el viernes como en los últimos grandes premios, me siento con confianza para hacer una buena carrera", manifestó el de Cervera en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, aseguró que después de ganar el Gran Premio de Francia en Le Mans, con mala climatología, confía en que Mugello tenga unos días de buen tiempo. "Después de Le Mans, lo primero que espero es que haga buen tiempo en Mugello. Me gusta el circuito, a pesar de que no siempre he logrado el mejor resultado", reconoció.

Márquez terminó decimosexto en 2018 y sexto en 2017 en Mugello, aunque fue segundo en 2016. En 2015 y 2013 no pudo terminar la carrera, y su único triunfo se remonta a 2014, año en que ganó el Mundial de MotoGP con su récord personal de puntos (362) y de victorias (13) en un único campeonato en la categoría reina.

"Nuestros rivales están siempre muy fuertes en este circuito: el domingo puede ser una prueba divertida", auguró sobre la carrera de Mugello, en la sexta cita del campeonato en la que buscará su cuarta victoria o por lo menos retener el liderato al frente del Mundial.