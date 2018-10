Marc Márquez: "Me veo el duodécimo, pero sé dónde estoy realmente"

Publicado 15/06/2018 17:35:44 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado estar tranquilo pese a verse en la duodécima posición este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya, ya que sabe en qué lugar está realmente y ese tiempo ha sido fruto de una caída sin consecuencias y no poder rebajar el crono al término de la FP2.

"Cuando vas líder del campeonato tienes más autoconfianza, significa que no la tienes que utilizar mucho. Por ejemplo hoy, he hecho mi entreno, me da igual que el resto pusieran neumático blando al final. Me veo el 12º, pero sé dónde estoy realmente y me ayuda ir por delante", aseguró a los medios.

Márquez, además, ha encontrado junto a su equipo el problema de por qué no va tan rápido como quisiera en Montmeló. "En las curvas de entrada a meta no me estoy encontrando cómodo, hemos encontrado el problema y tenemos que intentar solucionarlo", aseguró.

"Sigue costando, se me ve muy al límite, pero ahí (frenada curva 10) recupero tiempo respecto a los otros. No tengo que ir a buscar más en ese punto, tenemos un 'chattering' raro que las otras motos no tienen y las Honda nos quejamos un poco, pero el problema no está ahí", comentó al respecto.

Por otro lado, cree que Jorge Lorenzo (Ducati) puede ir rápido este fin de semana y luchar por enlazar dos triunfos tras ganar en Mugello. "Seguramente llegarán circuitos diferentes donde esperamos que sufra un poco más, aquí parece que está en dinámica como en Mugello. Menos mal que Honda lo ha fichado, así el año que viene no está en otra moto, tendrá las mismas armas, no hay excusa", bromeó sobre el que será su nuevo compañero en 2019 y 2020.

"Creo que sí, que a estas alturas del campeonato todo el mundo tiene opciones de llegar a final de año y ser campeón. Sabemos cómo es Jorge, cuando coge la dinámica y el 'modo martillo' que dice él no hay quien lo pare", añadió sobre el piloto mallorquín, que fue el más rápido este viernes tras la FP2.

Además, cree que, si Lorenzo sigue esta línea, podría luchar por el Mundial. "Con la igualdad que hay, puede ganar porque una mala carrera para el líder es ser octavo o décimo y si Jorge gana te recupera 20 puntos de golpe y está ahí, y quedan muchas carreras por delante", señaló.