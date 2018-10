Marc Márquez: "Me veo fuerte, pero hay muchos riesgos"

Publicado 06/10/2018 11:53:49 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció sentirse "fuerte" tras conseguir la 'pole position' del Gran Premio de Tailandia, una plaza histórica tras haberlo logrado desde la Q1, pero quiso ser prudente porque atisba "muchos riesgos" durante la carrera de este domingo.

"Estoy contento porque, pese a mis fallos en la última sesión, he podido hacer la 'pole'. Intentaré ganar este domingo, me veo fuerte, pero hay muchos riesgos. La gestión del neumático, de la propia energía y Ducati, que va rápido. Dovizioso es constante y hace el tiempo que necesita cuando quiere", resumió el ilerdense en declaraciones a Movistar.

"Ducati lo tiene bastante claro y las 'Yamahas', veremos, nunca se sabe. También cuento con ellas para el podio, además de saber que las diez últimas vueltas serán cruciales", añadió Márquez, que fue crítico con su pilotaje en la última tanda.

"Hay veces que llega un problema, pero no ha sido de la moto. Ha sido del freno delantero. No podía frenar donde quería y no podía hacer la vuelta. Es por eso que decidí entrar al box a por la otra moto. No estaba preparada y sabía que había riesgos de caerse, pero si no lo probaba estaba fuera", relató el catalán.

"En la Q1 he rodado más tranquilo y más rápido, pero he sobrepasado el límite en la última. A veces vas más lento de lo que quieres y creo que he fallado en el segundo sector", explicó Márquez, que no quiso desvelar el neumático que llevará este domingo.

"Todo el mundo irá con el duro en el trasero, pero en el delantero habrá más opciones porque va en función del estilo de la moto y de pilotaje. No me preocupa el último sector. Quizá no gane la carrera, pero me preocupa un poco más la primera parte de aceleraciones, hay cosas que tengo que entender y analizar bien esta tarde", finalizó.