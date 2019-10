Marc Márquez: "Mi mejor psicólogo es mi equipo y las personas que me rodean"

Publicado 17/10/2019 10:51:07 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) descartó este jueves la necesidad de trabajar en la actualidad con un psicólogo deportivo, resaltando que su equipo y su entorno son los que se acercan a este papel y lo que "mejor funciona" en su caso.

"No he trabajado nunca con un psicólogo deportivo, quizás algún día lo necesite, pero hoy en día mi mejor psicólogo es mi equipo y las personas que me rodean y es lo mejor que funciona para mí", expresó Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón y cuestionado por el uso de esta figura que hacen algunos de sus rivales.

Además, el ilerdense reconoció que vivió "una celebración muy buena" tras conquistar en Tailandia su octavo título mundial, y que todo lo sucedido desde entonces ha hecho que se ha preparado "de otra manera para estas tres carreras" de la siempre exigente gira por Asia y Australia.

"Pero la mentalidad sigue intacta", advirtió el piloto de Cervera, dejando claro que no se va a relajar. "Me siento preparado para esta carrera y trataré de luchar por la victoria, esa es la mejor manera para preparar el 2020", apuntó.

Márquez recordó que el año pasado en Motegi libró "una buena batalla" con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati). "Lamentablemente a dos vueltas se cayó, pero seguro que este fin de semana va a ir rápido porque es uno de sus circuitos favoritos", indicó.

Tampoco olvida al francés Fabio Quartararo (Yamaha), que está siendo uno de sus rivales más duros. "Este también es uno de sus circuitos favoritos y ya ha mostrado su nivel, el rendimiento que tiene y va muy rápido. Tampoco hay que olvidar a Maverick (Viñales) o Rins", subrayó.

Finalmente, aconsejó al japonés Takaaki Nakagami, del equipo LCR, el satélite de Honda, que "siga a pies juntillas" los consejos médicos cuando se opere del hombro, un paso que el catalán también tuvo que dar a finales de la temporada 2018.

"He hablado con 'Taka', pero es una lesión distinta. Los médicos me dijeron tres meses y no me lo creí y dije que lo iba a hacer en mes y medio. Al final fueron dos y medio, un periodo muy largo", recordó el piloto del Repsol Honda.