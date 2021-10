Marc Márquez: "No he pilotado como yo quería"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró este sábado que no corrió como le hubiera gustado en la calificación del Gran Premio de Emilia-Romaña, aunque tuvo buenos tiempos, y fue optimista de cara a la carrera pese a las dos caídas que sufrió durante la sesión, en la que logró el séptimo mejor cronómetro.

"Si miramos los tiempos, hoy no ha sido un mal día ya que el séptimo lugar es más o menos nuestro puesto aquí, como en Misano 1. Pero es cierto que no he podido sacar provecho de la situación y no he pilotado como yo quería", admitió el catalán.

"En la Q2 ya he tenido un susto en la primera vuelta y luego he hecho una buena vuelta, pero cuando he intentado presionar para conseguir algo más, la sensación no era la mejor. En el pasado disfruté salvando caídas, pero la que he hecho hoy no ha sido tan divertida ya que la posición era mucho más extrema y me ha hecho perder algo de confianza", añadió Márquez, reciente ganador en Las Américas.

Además, el de Cervera desveló sus pensamientos en la vuelta final. "En la última vuelta he dicho 'vale, tal vez me caiga' y me he caído. Para este domingo parece que las condiciones son más normales, así que creo que podemos hacer una buena carrera, pero tal vez el podio esté un paso demasiado lejos en este momento", sentenció.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró -que saldrá cuarto- afirmó que "las condiciones de hoy han sido muy complicadas". "Por la mañana, en mojado, estaba luchando por hacer una vuelta completa y he tenido que arriesgar mucho para entrar en la Q2. Durante todo el día hemos visto lo difícil que era y la Q1 ha sido aún peor", dijo.

"Tenía bastante confianza en la Q2 porque sabía que en seco estaba por delante de muchos pilotos, incluso si las condiciones eran difíciles. Si te salías un poco la pista estaba mojada, ha sido difícil, pero estoy muy contento. Las dos primeras filas son muy importantes aquí con el primer sector estrecho, así que estoy satisfecho. El plan es empujar desde el principio porque hay mucha competencia a nuestro alrededor", finalizó.