Marc Márquez: "Noto menos las limitaciones, pero no estoy pilotando a mi mejor nivel"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó que nota "menos las limitaciones físicas" en el inicio del Gran Premio de Alemania este viernes, pero reconoció que no está "pilotando" a su "mejor nivel", mientras que su compañero Pol Espargaró se mostró contento porque la "moto está funcionando".

"Aquí noto menos las limitaciones físicas, aunque, sinceramente, esperaba tener cero problemas y todavía no creo que esté pilotando a mi mejor nivel. Puedo gestionarlo y tengo un buen ritmo, pero nuestro objetivo para mañana es trabajar en el estilo de pilotaje", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera empezó con un duodécimo puesto en los libres. "No he montado un neumático nuevo al final porque he comentado con el equipo que no sentía que tuviera la energía para hacerlo. Estamos trabajando para entender muchas cosas de la moto cuando funciona bien aquí. Nuestro ritmo parece bueno, pero en estos momentos no es el mejor en esta pista", afirmó.

Por su parte, un Espargaró que terminó el día quinto se mostró contento con el inicio de la semana. "Caerme no era parte del plan, pero estoy intentando encontrar el límite ahora, mejor que en carrera. Lo estamos resolviendo, aunque la curva tres nos ha causado algunos problemas y por eso me he caído", apuntó.

"A una vuelta estamos bastante bien, pero las caídas han hecho que no haya podido completar una tanda larga como nos hubiera gustado. Sinceramente, ha sido un día un poco complicado, pero aquí tenemos velocidad. Mañana necesitamos un día más tranquilo, con menos caídas y más control. La moto está funcionando bien", zanjó.