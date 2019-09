Marc Márquez: "Quartararo se mereció la victoria"

Publicado 15/09/2019 15:23:45 CET

25 August 2019, England, Towcester: Spanish motorcycle racer Marc Marquez of Repsol Honda celebrates on the podium after coming in second during the 2019 British motorcycle Grand Prix at Silverstone Circuit. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), ganador del Gran Premio de San Marino, ha asegurado que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha sido el que se ha merecido la victoria en Misano, ya que ha hecho el trabajo de "desgaste" antes de que el de Cervera le adelantase en la última vuelta, y ha explicado que el Mundial solo lo puede "perder" él mismo.

"Debemos intentar cerrarlo -el campeonato- en Motegi o antes mucho mejor, pero sin prisa, que no es buena. En 2014 tuve prisa para cerrar el campeonato y se alargó. En Silverstone hice la carrera yo y ganó Rins y hoy ha hecho la carrera Fabio y he ganado yo. El que se merece la victoria es Fabio porque ha hecho todo el desgaste", señaló en declaraciones a DAZN.

El catalán, al que le restan siete puntos de su primer 'match ball', reconoció que su ventaja es "importante", y que el campeonato se está poniendo "muy de cara". "Honestamente hablando, el campeonato solo lo puedo perder yo. Paciencia. Las carreras así se disfrutan", apuntó.

Sobre su actuación en Misano, Márquez confesó que "había rabia". "Perder en la última curva te toca. Siempre lo intento, quizás otro hoy no lo hubiese intentado. La verdad, lo intenté por el empujoncito que me dieron ayer, me dieron un extra de rabia, de moral. El equipo me conoce y me está diciendo 'tranquilo, no te calientes'. Veía que había posibilidades y lo hemos probado. En el campeonato hemos seguido aumentando la ventaja, pero hoy, honestamente, he pensado poco en el campeonato", manifestó.

"Si tuviese desconfianza o miedo a que me ganaran, a cinco vueltas cortas un poco y no hay cuerpo a cuerpo. Pero no soy así, sabía que me la jugaría. Era innecesario para mí, porque Fabio -Quartararo- está muy lejos en el campeonato, pero no hubiese dormido tranquilo. Las otras veces dormí enfadado pero tranquilo, esta vez dormiré contento pero tranquilo", prosiguió.

Por último, volvió a elogiar a Quartararo. "Lleva ya desde Le Mans en la que la mejor Yamaha ha sido Fabio. En carrera le puede faltar experiencia, pero hoy se ha visto que tiene la madurez, el carácter, el talento para liderar una carrera de MotoGP. Está preparado para ganar carreras y el año que viene será un rival muy duro por el campeonato", finalizó.