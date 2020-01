Marc Márquez y Repsol sortearán los ocho cuadros pintados por el campeón con su moto

Publicado 22/01/2020 12:57:38 CET

Márquez: "Ojalá pueda pintar un noveno cuadro, será buena señal"

CERVERA (LLEIDA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha inaugurado este miércoles en su museo de Cervera la exposición conjunta con Repsol y Box Repsol de los ocho cuadros, en honor a sus títulos mundiales, que ha pintado con su moto.

Marc Márquez añadió esta exposición temporal de una semana al Museu Comarcal de Cervera que acoge una exhibición fija con sus motos, trajes y trofeos, con una parte dedicada a su hermano y ahora compañero de equipo Àlex.

La muestra consta de ocho cuadros de ocho títulos mundiales y que espera ampliar. "Ojalá pueda pintar un noveno, eso será buena señal de que habremos cumplido el objetivo, pero de momento no sabemos ni las dimensiones del cuadro ni está pensado. Intentaremos a partir de ahora trabajarlo bien y a ver si podemos hacer un cuadro bonito", manifestó en respuesta a Europa Press.

Sobre esta experiencia "bonita" ideada por Box Repsol, aseguró que la disfrutó aunque fue complicada de llevar a cabo. "Siempre me proponen algún reto, esta vez fue pintar cuadros con una moto. Les dije 'no se puede', pero lo prepararon muy bien y no salió a la primera, pero a la segunda sí porque se tenía que gestionar bien el gas para pintarlos", apuntó.

"Estos ocho cuadros representan los colores que me han acompañado siempre en mis ocho mundiales. Quedaron bonitos, y a través de las redes de Box Repsol se irá anunciando que se hará con ellos, pero alguien los podrá tener en casa", confirmó el catalán.

Y es que en los próximos días, en las redes sociales de Box Repsol --en Twitter, Instagram y Facebook-- se desvelarán las distintas acciones que se llevarán a cabo para sortear, en una especia de subasta digital, las ocho obras de arte creadas y firmadas por el ocho veces campeón del mundo, seis en MotoGP.

Unos cuadros pintados y firmados por el propio Márquez dando gas a la Honda, fijada en una especie de caballete con la rueda trasera colocada sobre una cubeta que iban rellenando con pintura, en los colores de Repsol --naranja, rojo y azul--, sobre los ocho lienzos fijados a una pared.