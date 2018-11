Márquez: "Ahora estamos más cerca de los más rápidos"

Publicado 03/11/2018 13:25:40 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que tratará de hacer "una buena salida" en el Gran Premio de Malasia, donde partirá séptimo debido a una sanción de seis posiciones por conducción irresponsable, y ha afirmado que a pesar de todo ahora están "más cerca de los más rápidos", el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha).

"Lo más importante es que hemos dado un gran paso adelante con la puesta a punto en seco y ahora creo que somos competitivos. También he adaptado un poco mi estilo de pilotaje y ahora estamos más cerca de los más rápidos, que son Dovizioso y Viñales. Veremos qué condiciones tenemos mañana; intentaremos hacer una buena salida y, si es posible, lucharemos por el podio", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Uno de mis puntos fuertes es adaptarme rápidamente a los cambios de condiciones en la pista y hoy he podido aprovecharlo, aunque, honestamente, no ha sido fácil. Era la primera vez en todo el fin de semana que rodábamos con el asfalto mojado y hasta he tenido una caída. Pero las sensaciones estaban ahí y hemos logrado el mejor tiempo, que es bueno incluso si salimos desde la tercera fila", indicó.

Por su parte, su compañero Dani Pedrosa, que saldrá décimo, explicó que han dado "un pequeño paso adelante en seco", pero todavía "no lo suficiente para estar en el grupo que puede luchar por la victoria". "En mojado, he sufrido mucho tanto con el compuesto blando como el medio. No tenía nada de agarre. Eso significa que mañana volveremos a salir retrasados en la parrilla y eso evidentemente no es bueno. Veremos cuáles son las condiciones mañana a la hora de la carrera y qué podemos hacer desde la salida", manifestó.