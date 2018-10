Márquez: "Las Ducati tienen un poco más aquí"

Publicado 16/06/2018 15:10:00 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que hubiese "firmado" la segunda plaza desde la que saldrá en el Gran Premio de Catalunya a primera hora de la mañana, cuando se vio obligado a disputar la Q1, y ha afirmado que las Ducati como la del español Jorge Lorenzo, que logró la pole, tienen "un poco más" en este circuito.

"Estoy contento; parece que aquí las Ducati tienen un poco más, pero estamos dando el callo", señaló el vigente campeón de la categoría en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el de Cervera analizó la jornada. "He hecho una gran 'qualy', hubiese firmado el segundo puesto después de cómo ha ido todo. Sabíamos que estábamos ahí, pero un cúmulo de cosas me ha llevado a la Q1. Me ha ido bien, he hecho buen ritmo y he preparado bien la 'qualy', he probado diferentes neumáticos; hemos sacado algo", manifestó.

Sobre su último intento en busca de superar a Lorenzo, Márquez le restó importancia. "Cuando pillas a alguien de referencia, tiene esto; me lo he encontrado en la última curva, pero Petrucci no tenía ninguna culpa, he sido yo, que no he calculado bien", finalizó.