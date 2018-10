Márquez: "He hecho un 'Dovi Style', esto me da moral"

Publicado 07/10/2018 12:59:48 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Tailandia con el "Dovi Style", en la última curva, y ha reconocido que ganar de esa manera le da "moral" para afrontar las cuatro carreras que quedan "para ser campeones".

"He hecho un 'Dovi Style', me había ganado tres veces de esa manera. Lo he probado cuando quedaban tres vueltas y me ha pasado antes de la meta, y he dicho 'llegamos primeros y a ver qué pasa'. No he afrontado la última vuelta al cien por cien, porque había perdido todos los duelos con Ducati, pero esto me da moral. Las últimas cuatro vueltas he puesto todo al rojo y ha salido bien", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el de Cervera analizó su estrategia para superar al transalpino. "Yo quería llegar primero a la -curva- 12, lo he decidido cuando quedaban tres vueltas, pero cuando quedaban siete tenía claro que lo pasaba en la curva 5. Le he pasado en todas menos en la 5, para no enseñarle las cartas. Es ahí donde le he pasado. Había riesgo, pero sabía que si no le pasaba ahí cerraría los otros puntos", señaló.

Por otra parte, el catalán también reconoció que Valentino Rossi (Yamaha) porque cortó "gas en la recta". "He tirado cuatro vueltas, he visto que no podía y he decidido que me pasaran en la recta, así en la curva no hay peligro. Cuando le hemos pasado Dovizioso y yo lo ha hecho él, ha cortado gas y me ha copiado la táctica. Quería atacar cuando quedaban ocho vueltas, pero ya he visto que iba detrás de 'Dovi' al límite, no podía más. Ahí he decidido mantener la calma y esperar a la última vuelta", afirmó.

Así, Márquez tendrá su primera oportunidad de proclamarse campeón en Motegi, algo que ha despertado la ilusión en su garaje. "Este fin de semana la motivación me la han dado los japoneses. Dentro del box se veía que el staff japonés tenía ganas de quedar delante de 'Dovi' para tener el primer 'match-ball' en Japón. Veremos si podemos conseguirlo, porque allí hay muchas aceleraciones, donde perdemos un poco más, pero nunca se sabe. Lo importante es que tenemos cuatro carreras para ser campeones", finalizó.