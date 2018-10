Márquez: "Me hubiese gustado que Griezmann fichara por el Barça pero creo que acierta"

Publicado 15/06/2018 17:22:15 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que como reconocido aficionado que es al fútbol y del FC Barcelona le hubiera gustado que Antoine Griezmann fichara por el club blaugrana, pero ha añadido que cree que el galo "acierta" eligiendo seguir en el Atlético de Madrid como líder del equipo.

"¿Si creo que acierta? Creo que se ha guiado por el corazón. Estando en el Atlético, ver que tendrá un proyecto detrás, creo que acierta. Soy culé, pero creo que acierta. Me hubiese gustado que fichara por el Barça pero creo que acierta", se sinceró a los medios en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Márquez, tras los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, aseguró en tono distendido que le gustó que Griezmann desvelara su futuro en un reportaje televisivo. "A mí personalmente me gustó, sé que algunos estarán a favor y otros en contra, pero siendo imparcial el documental era bonito de ver", argumentó.

"Ves las dudas reales que tiene un deportista en una decisión difícil. Me gustó y en ciertos puntos me sentí identificado. No he llegado a esa duda aún, de ir de un lado a otro, pero hay decisiones que pueden marcar tu futuro. Si coges derecha, no hay vuelta atrás y te marcará el futuro y son dudas reales", señaló el vigente campeón del mundo.

Por su parte, su todavía compañero Dani Pedrosa, que debe elegir entre las "buenas opciones" que tiene sobre qué hacer en 2019 tras hacerse oficial que no seguirá en el Repsol Honda, comentó no haber visto 'La Decisión' de Griezmann. Tampoco sabe muy bien por qué algunos, en broma, le dicen 'has hecho un Griezmann' después de que el jueves lamentara no poder anunciar todavía su futuro pese a convocar a la prensa previamente.