Márquez: "Si Lorenzo y 'Dovi' se van repartiendo las victorias, yo firmo ya"

Publicado 12/08/2018 15:35:09 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), tras ser este domingo el segundo clasificado en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, ha dicho que "firmo ya" la hipótesis de que su compatriota Jorge Lorenzo (Ducati) y el italiano Andrea Dovizioso (también de Ducati) se repartan la victoria en lo que aún queda por disputarse del Mundial.

"Si se van repartiendo las victorias, va bien; yo firmo ya. Porque así van recortando puntos, pero poco a poco. Si se pone uno en dinámica de ganar, entonces es más peligroso. Pero sí que hemos aumentado la distancia, Valentino (Rossi) aquí ha pinchado un poco. Así que, nada, aprovechando las oportunidades que nos dan. Y lo más importante, que este fin de semana en todas las condiciones hemos sido rápidos", comentó Márquez ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Hoy lo he dado todo, he disfrutado. Sí que hubiese sido más fácil decir: 'Bah, me resta cinco puntos Lorenzo, no pasa nada'. Pero hoy he visto por turno que tocaba atacar. Lo he intentado, sabía que me costaría mucho defenderme, sabía que me costaría mucho atacarle; pero lo hemos intentado. Lástima que en las rectas he intentado hacer como en Moto3, pero no ha habido manera. Teníamos puntos muy fuertes y, e un circuito de los que sufríamos, una vez más hemos luchado por la victoria", afirmó el piloto catalán.

Además, Márquez indicó que había visto que Lorenzo y 'Dovi' "querían una táctica de carrera diferente" en el Red Bull Ring. "Lorenzo no quería tirar, estaba gestionando neumáticos y Dovizioso también. Seguramente estaban gestionando gasolina también. Son cosas que ves y he dicho: 'Lo intento'. Ahí intento escaparme, yo llevo la goma dura y me aguantará hasta el final; sí que entonces la he usado más de lo normal", reflexionó al respecto.

"HE INTENTADO UNA ESTRATEGIA DIFERENTE"

"Pero bueno, lo he intentado, he intentado un estrategia diferente y esto ha reducido el grupo enseguida, y me he encontrado más cómodo luchando cuerpo a cuerpo con una Ducati, que no con dos. Éste era el objetivo, llegar con uno; lo que pensaba es que sería 'Dovi', no Lorenzo", confesó.

"Intuía que Lorenzo me recortaría por dentro, pero lo ha hecho muy bien en la línea de meta. No pensaba que me pasaría ahí, porque es muy corta. Luego yo lo he intentado en la frenada, me he pasado un poco... Es que... cada vuelta escuchaba que llegaba el camión, llegaba con potencia y cada vez me costaba más defenderme", bromeó Márquez.

"Lo he intentado muchas vueltas y es imposible cuando las Ducati llegan en paralelo. Pero contento, porque teníamos puntos fuertes que en otros circuitos los aprovecharemos", concluyó el sólido líder del Campeonato del Mundo de MotoGP.