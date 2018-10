Márquez: "Todo depende de Iannone: si él quiere, no ganamos"

Publicado 27/10/2018 11:34:43 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que su victoria "depende" del italiano Andrea Iannone (Suzuki), el único que ha mantenido su ritmo el sábado, y ha afirmado que si el transalpino quiere puede frustrar su triunfo, ya que está "un paso por delante".

"Todo depende de Iannone: si Iannone quiere, no ganamos; si Iannone está como hoy, gana él. Mañana es otro día, no tiene que ir como hoy. Intentaremos mejorar, a ver si él no mejora más, y a ver si tenemos opciones", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la disputa de la Q2.

A pesar de que Iannone saldrá cuarto, el de Cervera insiste en que "está un paso por delante" y que tiene "el mejor ritmo", y explicó que la jornada se convirtió en peligrosa por las condiciones mixtas sobre la pista. "No tenía muchas ganas de arriesgar porque caía la lluvia ligeramente. Quieras o no, da miedo en este circuito. He decidido no arriesgar en el último intento y marcar a Valentino y a Iannone", subrayó.

"Hemos mejorado bastante, especialmente en la confianza con el tren delantero Nosotros usamos neumáticos duros en condiciones frías y es complicado. Cuando pierdes confianza, es difícil ir rápido porque se va muy rápido, a 200 km/h. Estamos dos o tres pilotos después de Iannone", concluyó.