Martín: "Espero que el grupo líder sea lo más pequeño posible para poder luchar por el título"

Publicado 03/11/2018 11:24:33 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha deseado que el grupo de cabeza sea "lo más pequeño posible" para tener posibilidades de proclamarse campeón del mundo de la categoría pequeña en el Gran Premio de Malasia, una cita en la que partirá desde la pole y en la que su principal rival por el título, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), comenzará segundo.

"Tenemos que hacer algunos ajustes, pero espero que el grupo líder sea lo más pequeño posible para poder luchar por el título con Marco. Estamos muy cerca en términos de velocidad y ritmo, por lo que podría ser una buena pelea entre los dos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo, el Team Del Conca Gresini Moto3.

Por otra parte, el madrileño, actual líder de la general, analizó su actuación en la sesión de calificación. "Ha sido una vuelta un poco difícil porque no tuvimos mucho tiempo en seco y la configuración de la moto no fue perfecta. Ya había marcado un gran tiempo de vuelta en mi segunda salida, pero no estaba seguro de si eso era suficiente para conseguir la 'pole position'. Al final lo fue", finalizó.