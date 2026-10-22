Martín, Márquez y Bezzecchi inician la batalla final en el adiós de Phillip Island

Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi en el podio del Gran Premio de Japón 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Phillip Island dará inicio este fin de semana a la pelea final por el título de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo entre Jorge Martín (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), con los dos pilotos españoles separados por tan sólo dos puntos.

El trazado australiano acoge la decimoctava prueba del calendario del campeonato, en la que será su última vez ya que a partir del año que viene la cita se disputará en un nuevo escenario en Adelaida, de carácter urbano y muy diferente al más paisajístico de la actualidad. Y su despedida en su carrera 30 de la categoría 'reina' abre un triplete final que se antoja decisivo.

Estas tres semanas los tres candidatos al título no tendrán respiro y después de Australia, volarán a Malasia y posteriormente a Catar, en carrera nocturna, antes del cierre en Europa con dos carreras seguidas en Portugal y Valencia. Cinco citas en poco más de un mes para decidir el campeón de la apretada temporada 2026 y antes de empezar en 2027 la nueva era de MotoGP.

A esta primera pugna llega Jorge Martín como líder tras un Gran Premio de Indonesia que le fue favorable a las Aprilia y que salvó del mejor modo posible Marc Márquez que se quedó únicamente a dos puntos del madrileño. El nueve veces campeón del mundo salvó un complicado fin de semana donde la marca de Noale pagó en cierto modo su buen potencial porque su equipo satélite, el Track House, también estuvo en la pelea con Raúl Fernández.

Así, un incidente entre el español y Bezzecchi en la Sprint acabó con los dos fuera, y el piloto de Cervera tiró de experiencia para llevarse 12 valiosos puntos que le situaron líder de nuevo antes de un domingo donde las cosas no le fueron tan bien al quedar sexto, salvo que ganó el italiano, el que más lejos está en la clasificación, y Martín sólo pudo ser tercero.

Ahora, los dos campeones del mundo de MotoGP tratarán de volver a estar delante y alejar lo máximo posible a un 'Bez' que es el más urgido de momento, al estar todavía a 46 puntos de su compañero de equipo, aunque todavía hay muchos puntos en juego y los riesgos todavía no son excesivamente necesarios, más en un tramo con carreras seguidas y donde cualquier lesión por una caída puede ser decisiva, más con la previsión de lluvia que se cierne el sábado y el domingo.

Aprilia sólo ha ganado una vez en Phillip Island, precisamente en su última visita, pero no con ninguno de sus pilotos de fábrica sino con Raúl Fernández. Martín, que nunca ha ganado en este escenario en domingo, no participó por lesión en un fin de semana donde la marca italiana fue superior, con triunfo de Bezzecchi en la Sprint y con Marc Márquez igualmente ausente por una nueva lesión en el hombro y tras haberse coronado ya campeón del mundo.

El catalán tiene cuatro victorias en el trazado australiano en la categoría 'reina', entre ellas de la de 2024 con la 'Desmosedici' del Gresini Racing y espera que las condiciones del circuito le puedan ayudar a estar más delante en una carrera que podría ser muy abierta y donde pilotos como el japonés Ai Ogura (Aprilia), los españoles Raúl Fernández (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM) o Fabio di Giannantonio (Ducati).

"Aprilia fue superrápida el año pasado y han hecho otro paso adelante este año. Es un fin de semana en el que tenemos que evaluar todo, especialmente por la lluvia porque la previsión no se ve tan bien durante el sábado y el domingo, pero es un circuito que me gusta, es de izquierdas en el que normalmente rindo bien", advirtió en declaraciones a MotoGP.

Por su parte, Martín se siente "rápido y listo para lo que viene". "Es un circuito en el que somos todos muy rápidos y la diferencia es menor, así que puedes ver más grupos. Espero que sea una buena batalla e intentaré ser más rápido que los demás. Si podemos coger algunos puntos con Márquez, siempre es bueno, pero mi objetivo es rendir bien e intentar ser inteligente", indicó.

"Me he podido demostrar a mí mismo que puedo luchar por la victoria otra vez. Estoy muy feliz y ahora podemos enfocarnos en este fin de semana que es muy importante. Este es un lugar en el que el clima puede cambiar muchas veces durante el fin de semana, pero al final será lo mismo para todos, así que tenemos que tratar de adaptarnos de la manera más rápida posible. Una carrera sobre mojado siempre es muy difícil, pero trataremos de pensar día a día", avisó por su parte Bezzecchi.

GUEVARA BUSCA EL PÓKER PARA SITUARSE LÍDER EN MOTO2

Por otro lado, con la categoría de Moto3 habiendo coronado ya en Indonesia a su campeón en la figura del español Máximo Quiles (CFMOTO), también falta por decidir el ganador en Moto2 donde todo hace indicar que estará entre los españoles Manu González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro).

Ambos llegan a este tramo final separados únicamente por 5,5 puntos, y con el tercer clasificado, el también español Iván Ortolá (Kalex), a 74 puntos con 125 en juego. Guevara llega en un gran momento de forma tras encadenar tres victorias seguidas y buscará una cuarta en el escenario donde se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2022 para arrebatarle el liderato a González al que no se le ha dado excesivamente bien este circuito.