Martín: "Sería importante irnos al parón líderes"

Publicado 01/07/2018 12:31:18 CET

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que sería "importante" marcharse al parón veraniego siendo "líderes" de la categoría, un privilegio que ha logrado este domingo tras imponerse en la carrera del Gran Premio de Holanda, y ha reconocido que ahora se ve "muy fuerte".

"Estoy contento sobre todo por esto -liderato-. Estamos llegando a mitad de año, a las vacaciones, y sería importante irnos al parón líderes", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la prueba disputada en el Circuito de Assen.

Por otra parte, el madrileño relató el transcurso de la prueba. "He salido tirando mucho; sabía que tanto Enea -Bastianini- como Canet iban a venir conmigo porque tenían ritmo. No me esperaba a Bezzecchi tan fuerte ni a McPhee, toda la carrera molestando mucho, incluso con adelantamientos peligrosos. Ha habido momentos en los que he preferido estar último, sin jugármela", manifestó.

"He estado guardando gomas, tenía un problema en el freno delantero, que estaba muy blando. He visto que a cuatro vueltas nadie quería tirar, pero vi en la tele que McPhee estaba segundo detrás de mí y me dije que era el momento, porque sabía que era un poco más flojo. Me he puesto a hacer 42. La moto iba muy bien, en Montmeló habíamos perdido confianza, pero ahora estoy muy fuerte", prosiguió.

"Quería tirar a cinco del final, pero en la recta me recuperaban todo. Cuando he visto en la tele que tenía a McPhee segundo, he hecho el tercer sector y vi que tenía un pelín vi que era el momento. Me he puesto a tirar con todo, como si fuese un crono, a pesar de la caída del otro día ha sido increíble ganar", continuó.

Por último, el de San Sebastián de los Reyes habló del estado de su pie derecho. "El pie está bien, pero no puedo levantarlo en las curvas a derechas, y con gas todavía voy con el freno. Intentaré recuperarme para la siguiente", finalizó.