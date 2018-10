Martín: "Tengo dos esguinces, uno en cada pie"

Publicado 16/06/2018 13:36:24 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda), que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Catalunya, ha asegurado que debe "mejorar todavía" este fin de semana, en el que está corriendo con "dos esguinces, uno en cada pie", aunque ha destacado que tiene "buen ritmo".

"Tengo dos esguinces, uno en cada pie, perfecto no estoy. Se ve que puedo rodar rápido, veremos a 20 vueltas. Creo que puedo hacerla bien", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Por otra parte, el madrileño afirmó que este ha sido "un día complicado". "Después de la caída de esta mañana una primera fila la habría firmado de sobra. Creo esta mañana tenía muy buen ritmo con goma usada, por eso me he caído, porque la goma estaba demasiado gastada. He intentado rodar y rodar", manifestó.

"Por la tarde, Arenas, que venía en una vuelta lenta, se ha metido en medio, le he intentado adelantar y me he caído. Creo que tenemos que mejorar todavía, porque la duración de las gomas es muy poca, y creo que es para todos. Buen ritmo para mañana", concluyó.