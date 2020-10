Mir: "MotorLand es mi circuito favorito de esta temporada"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki) ha avanzado que su equipo puede "funcionar muy bien" este fin de semana en el Gran Premio de Aragón y que MotorLand es su "circuito favorito de esta temporada", por lo que espera un buen resultado en su pelea por el liderato de MotoGP.

"Puede ser un buen fin de semana para nosotros. Este circuito no se nos dio mal el año pasado, fuimos bastante competitivos todo el fin de semana y solo perdimos tiempo en las primeras vueltas. Este año es difícil saber nada hasta el primer día de cada Gran Premio, pero aquí podemos funcionar muy bien", valoró Mir en rueda de prensa.

"MotorLand es mi circuito favorito de esta temporada", añadió el balear, con ganas de brillar tras no un fin de semana que "tampoco fue tan malo" en el GP Francia. "No llegué a encontrar buenas sensaciones con la moto en ningún momento ni fui capaz de ser tan competitivo como deseaba. Fue mi primera lección en mojado en MotoGP y, aunque conseguimos salvar los muebles con el ritmo, mi posición no fue la mejor", recordó sobre aquella carrera, que finalizó undécimo.

Además, Mir recordó el Mundial de 2017, cuando se proclamó campeón de Moto3, y opinó que ahora se encuentra en "una situación completamente diferente". "En aquel momento yo era el favorito al título y ahora voy mejorando con grandes resultados, pero no es lo mismo. Haber conseguido un título puede ayudarme para gestionar la presión, pero tampoco creo que sea lo que marque la diferencia", subrayó.