Mir: "Rins va a ser candidato al título, la moto es competitiva"

Publicado 25/04/2019 19:28:50 CET

"El año que yo nací Rossi ganó su primer título, es un poco surrealista"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki) ha pronosticado que su compañero de equipo Álex Rins va a ser candidato al título en MotoGP porque "la moto es competitiva", tal y como demostró con su victoria en Austin, mientras que a nivel personal ha reconocido que le falta "experiencia, confianza y un poco de suerte" para progresar en su primer año en la categoría 'grande'.

"Rins va a ser candidato al título, la moto es competitiva. Depende de en qué circuitos sufrimos más o menos y a los dos nos cuesta hacer una vuelta rápida, pero en carrera siempre estamos ahí y eso hace que todo el mundo cuente con las Suzuki, con Álex en este caso, para ganar la carrera o hacer podio. Si queremos luchar por el título hay que pelear también por la vuelta rápida para salir delante", analizó Mir, imagen promocional de Dainese, en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

El balear subrayó que "en Austin no le faltaba nada a la moto, estaba perfecta". "Álex lo demostró ganando la carrera. En Argentina ya no diría lo mismo, sufrimos un poquito porque cuando hay menos agarre la moto ya no funciona tan bien. En Jerez hay buen agarre y eso es una buena noticia. La moto funciona de maravilla, solo falta confianza", analizó.

Tras su gran debut en Catar, donde fue octavo, y encadenar después dos carreras seguidas sin puntuar, el piloto de Palma reconoció que ahora mismo le falta "experiencia, confianza y un poco de suerte".

"Estuvimos analizando el vuelta a vuelta en Austin y en las últimas diez estaba en posición de podios. Me da mucha rabia que me digan esto en una carrera que he hecho un 'jump start', pero esto significa que somos competitivos y tenemos el ritmo para hacer un buen resultado", repasó.

Pensando en el Gran Premio de España, próxima cita del Mundial (5 de mayo), fue ambicioso y dijo que "estaría muy contento con un 'Top 6'" en el circuito de Jerez, donde es consciente de que "correr delante de la afición te da un 'plus'".

"No los escuchas, pero sabes que están. Lo afronto de manera especial, es mi primera vez en Jerez como piloto de MotoGP. Tengo ganas de hacer la vuelta posterior a la carrera con toda la afición", deseó un Mir que no pierde la calma y que mira al pasado reciente para mejorar.

"Cuando empiezas en el Mundial te tienes que espabilar rápido. Luego pasas a Moto2 y piensas no le mismo, que no me mojen la oreja, y luego ya en MotoGP todo se multiplica por diez. El año que yo nací fue cuando Valentino (Rossi) ganó su primer título, es un poco surrealista. No quieres fracasar, quiere ser uno de ellos, y en eso estamos", explicó.

Además, Mir, que señaló a Rossi como su "ídolo de siempre", reconoció que Marc Márquez "siempre está marcando la pauta y es el hombre a batir para todo". "Pero no lo tendrá fácil porque los demás también están fuertes. Mi pronóstico para Jerez es primero Márquez, segundo Valentino y tercero Rins", vaticinó.